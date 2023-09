ITV ist die neue Heimat der Oscars

England

Die Ausstrahlung lineare Fernsehausstrahlung erfolgt bei ITV1 und die Gala kann bei ITVX gestreamt werden.

ITV hat heute im Rahmen eines neuen mehrjährigen Vertrags mit Disney Entertainment bekannt gegeben, dass es als exklusiver Partner den roten Teppich für die 96. Oscar-Verleihung ausrollen wird, die am Sonntag, den 10. März 2024, in den britischen Wohnzimmern stattfinden wird. Die Verleihung wird von ITV1 und ITVX live gesendet.Die neue mehrjährige Vereinbarung sieht außerdem vor, dass künftige Oscar-Verleihungen auf allen ITV-Plattformen und -Programmen ausgestrahlt werden, darunter ITV1 und ITVX, die sozialen Kanäle von ITVX sowie Nachrichten- und Magazinsendungen. ITVX hat kürzlich den Meilenstein von zwei Milliarden Streams erreicht und wurde auf dem diesjährigen Edinburgh TV Festival als "Best On Demand Service" ausgezeichnet.Darren Nartey, Senior Acquisition Manager für ITV und ITVX, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass wir die Oscars exklusiv zu Filmfans in ganz Großbritannien bringen können und damit unser Engagement für Filme in unserem gesamten Netzwerk weiter ausbauen und ergänzen können. Wir haben bereits eine fantastische Sammlung von über 250 Spielfilmen, die jederzeit auf ITVX verfügbar sind, und wir freuen uns darauf, das Filmereignis des Jahres mit unseren Zuschauern zu teilen."Bill Kramer, CEO der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, sagte: "Wir könnten nicht glücklicher sein, mit ITV zusammenzuarbeiten, um die Oscars den Zuschauern in ganz Großbritannien zu präsentieren. Die Oscar-Verleihung ist ein Fest des Weltkinos, bei dem Filme und Filmschaffende aus der ganzen Welt geehrt werden. Die Unterstützung unserer internationalen Preisverleihungsshow durch ITV ist ein Beweis für die tiefe Verbundenheit des Senders mit dem Kino.