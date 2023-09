Disney+ zeigt «Dashing Trough the Snow»

US-Fernsehen

Der Weihnachtsfilm ist mit Ludacris und Lil Rel Howery besetzt.

Die Familien-Ferienkomödiemit Lil Rel Howery, Chris "Ludacris" Bridges und Teyonah Parris in den Hauptrollen wird am 17. November 2023 exklusiv auf Disney+ US erscheinen. «Dashing Through the Snow» ist eine lustige und rührende Geschichte über einen Sozialarbeiter der Polizei von Atlanta und die Reise mit seiner entfremdeten Tochter am Weihnachtsabend, die ihm hilft, sich an die Freude und den Zauber der Weihnachtszeit zu erinnern.Eddie Garrick (Chris "Ludacris" Bridges) ist ein gutherziger Mann, der sich aufgrund eines traumatischen Kindheitserlebnisses von Weihnachten abgewandt hat. Auf Wunsch seiner Frau Allison Garrick (Teyonah Parris), von der er getrennt lebt, nimmt Eddie an Heiligabend seine 9-jährige Tochter Charlotte (Madison Skye Validum) mit zur Arbeit, wo sie einen mysteriösen Mann im roten Anzug namens Nick (Lil Rel Howery) treffen. Eddie, der Sozialarbeiter ist, glaubt, dass der Mann Wahnvorstellungen hat und professionelle Hilfe braucht, aber als er den Zorn eines lokalen Politikers (Oscar Nuñez) auf sich zieht, werden er und seine Tochter auf ein magisches Abenteuer mitgenommen, das seinen Glauben an Weihnachten wiederherstellen könnte.«Dashing Through the Snow», bei dem Tim Story Regie führte und Scott Rosenberg das Drehbuch schrieb, wird von John Jacobs und Will Packer produziert, wobei Tim Story, Johanna Byer, Ross Fanger und Zac Unterman als ausführende Produzenten fungieren. In dem Film spielen außerdem Mary Lynn Rajskub, Ravi V. Patel, Gina Brillon, Kevin Connolly und Zulay Henao mit.