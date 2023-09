Hulu bestellt «Its All Country»

US-Fernsehen

Die neue Dokumentationsreihe beleuchtet Country-Musik.

Hulu hat heute eine neue, sechs Episoden umfassende Dokuserie mit dem Titelangekündigt. Ein Starttermin auf der Plattform wird in Kürze bekannt gegeben. Die neue Sendung ist eine Premium-Doku-Serie, die sich der Popkultur widmet und die heißesten Menschen, Themen und Momente der Country-Musik erforscht, indem sie die ikonischen Songs und Künstler untersucht, die das Gesicht der Country-Musik für immer verändert haben.Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der ersten Country-Musik-Platte beleuchtet die Serie den kulturellen Einfluss und die denkwürdigen Interpreten und Auftritte, die die Country-Musik zu einer amerikanischen und weltweit wachsenden Sensation gemacht haben. Die Serie wird von Omaha Productions, NFL Films und Walt Disney Television Alternative produziert. «It's All Country» wird von Luke Bryan und Peyton Manning produziert und von Luke Bryan moderiert.Im vergangenen Jahr hatte Hulu einen großen Erfolg im Bereich der Dokumentarfilme und ungeschriebenen Serien. Im April feierte Brooke Shields' für den Emmy-Award nominiertes «Pretty Baby» sein Debüt als meistgesehene Sendung aller ABC News-Premieren auf Hulu. Im November gab der Streamer bekannt, dass «God Forbid: The Sex Scandal That Brought Down a Dynasty» die meistgesehene Dokumentation in der Geschichte des Streamingdienstes wurde. Diesen Erfolg möchte Hulu mit der neuen Country-Serie fortsetzen.