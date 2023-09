National Book Awards laden Drew Barrymore aus

Vermischtes

Die Gastgeberin der gleichnamigen CBS-Talkshow wird als Streikbrecherin angesehen.

An update on the host of the 2023 National Book Awards. pic.twitter.com/aa5aLh0FIU — National Book Foundation (@nationalbook) September 12, 2023

Am Mittwoch, den 15. November, werden die National Book Awards vergeben. Durch die Gala sollte eigentlich die Schauspielerin Drew Barrymore führen, die allerdings als Moderatoren abgesägt wurde. In Hollywood wird Barrymore mit mindestens drei Mitarbeitern als Streikbrecher des Autorenstreiks angesehen.In einer Erklärung in den sozialen Medien schrieb die National Book Foundation: "Die National Book Awards sind ein Abend, an dem die Macht der Literatur und die unvergleichlichen Beiträge von Schriftstellern zu unserer Kultur gefeiert werden. Angesichts der Ankündigung, dass «The Drew Barrymore Show» die Produktion wieder aufnehmen wird, hat die National Book Foundation die Einladung von Frau Barrymore, die 74th National Book Awards Ceremony zu moderieren, zurückgezogen."Die Branche diskutiert über diesen Vorfall. Die SAG-AFTRA, also die Schauspiel-Gewerkschaft, teilte „Variety“ mit: "Die «Drew Barrymore Show» wird unter dem Network Television Code produziert, der ein separater Vertrag ist und nicht bestreikt wird. Es handelt sich um eine zulässige Arbeit, und Drews Rolle als Moderatorin verstößt nicht gegen die geltenden Streikregeln." Eine Aussage der Autoren-Gewerkschaft gebe es noch nicht.