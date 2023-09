«One Piece» hält sich, starke «Liebes Kind»-Premiere

International

In der vergangenen Woche schlug sich auch Adam Sandlers Familienkomödie «You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah» gut.

Der Piraten-Spaßsegelt auch in der zweiten Woche an der Konkurrenz vorbei und hält sich mit 19,3 Millionen Views als meistgesehener Titel der Woche an der Spitze der englischsprachigen TV-Liste des Streamingdienstes Netflix. Die Live-Action-Adaption von Eiichiro Odas Bestseller-Manga, die einen TikTok-Wahn um die Figur des Buggy entfacht, hat in weniger als zwei Wochen seit ihrer Veröffentlichung 37,8 Millionen Aufrufe. Die Zuschauer haben sich an die Rückkehr vongewöhnt, deren fünfte Staffel mit neun Millionen Zuschauern auf Platz zwei einstieg. Der britische Thrillerlockte weiterhin Zuschauer an und erreichte Platz drei (7,1 Millionen Aufrufe), während die britische Comedy-Seriemit Staffel drei zurückkehrte und auf Platz vier (5,6 Millionen Aufrufe) debütierte. Weitere Neuzugänge in dieser Woche waren das Stand-up-Comedy-Specialauf Platz sechs (2,9 Millionen Zuschauer), die Natur-Doku-Serieauf Platz sieben (2,9 Millionen Zuschauer) und die Mini-Serieauf Platz zehn (1,9 Millionen Zuschauer). Die Liste wird abgerundet durch die wiederkehrenden Titelauf Platz fünf (3,1 Millionen Aufrufe), der finale-Part auf Platz acht (2,2 Millionen Aufrufe) undauf Platz neun (2 Millionen Aufrufe).Adam Sandlers Familienkomödiehält sich mit 8,8 Millionen Besuchern die zweite Woche in Folge an der Spitze der Liste der englischen Filme. Der Film hat nun 52 Millionen Aufrufe in nur drei Wochen seit seiner Veröffentlichung. Weitere wiederkehrende Titel auf der Liste sind die romantische Komödieauf Platz zwei (7 Millionen Aufrufe) undauf Platz neun (3,5 Millionen Aufrufe), womit der Actionfilm mit Gal Gadot in nur fünf Wochen seit der Veröffentlichung 91,9 Millionen Aufrufe erreicht hat.Die deutsche Drama-Serieführte die Liste der nicht-englischen TV-Serien mit 10,2 Millionen Aufrufen an. Ebenfalls ihr Debüt gaben der spanische Thrillerauf Platz zwei (4,1 Millionen Aufrufe), das koreanische Liebesdramaauf Platz sieben (1,4 Millionen Aufrufe), der thailändische Comedy-Thrillerauf Platz acht (1,4 Millionen Aufrufe) und das kolumbianische Dramaauf Platz zehn (1,2 Millionen Aufrufe). Alle drei Staffeln der norwegischen Fantasy-Seriekehrten in der zweiten Woche in Folge auf die Liste zurück: Staffel drei erreichte Platz drei (3,1 Millionen Aufrufe), gefolgt von Staffel zwei auf Platz sechs (1,5 Millionen Aufrufe) und Staffel eins auf Platz neun (1,4 Millionen Aufrufe). Weitere wiederkehrende Titel waren die koreanische romantische Komödieauf Platz vier (2,4 Millionen Aufrufe) und das K-Dramaauf Platz fünf (1,7 Millionen Aufrufe).