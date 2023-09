RTL erhöht «Ninja Warrior Germany»-Umfang

TV-News

Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra präsentieren ab Mitte Oktober die achte Staffel der Parcours-Show.

Einst hatteim Sommer 2016 mit fünf Folgen angefangen, schnell erhöhte sich die Dosis auf neun Folgen pro Jahr. In den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 schickte der Kölner Sender die Hindernis-Show sogar zehn- bzw. elfmal on air, ehe im vergangenen Herbst eine Drosselung auf neun Ausgaben folgte. In diesem Jahr erhöht sich der Umfang wieder, denn RTL sendet ab dem 13. Oktober sechs Vorrunden sowie jeweils zwei Halbfinal und Finalshows. Außerdem präsentierten das eingespielte Trio bestehend aus Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra erneut ein Prominent-Special.Nicht nur die Hosts sind dem Publikum bekannt, auch zahlreiche Hindernisse zieren in der achten Staffel den Parcours. Neu ist allerdings, dass die endlose Himmelsleiter am Ende der Vorrunden den Duell-Parcours ersetzt. Hierbei treten die besten vier Ninjas einer jeden Vorrunde gegeneinander an und können sich ein Final-Ticket sichern sowie Extra-Geldgewinne einstreichen. Auch in den Halbfinal- und Final-Shows gibt es neue Hindernis-Herausforderungen. Zum Beispiel muss in verschiedenen Runden erstmals ein Unterwasser-Hindernis überwunden werden. Auch beim Promispecial gibt's Neuerungen, denn erstmals treten die Prominenten in Teams an, die von den drei Hosts als Teamcaptains durch den Parcours geschickt werden.Neben der linearen Sendung setzt RTL auch wieder auf das Instagram-Begleitformat. Der Ninja-Aftershow-Talk, der von Moderator Daniel Hock präsentiert wird, geht direkt nach Ende jeder Show live. Darin sprechen die Teilnehmer über die Sendung, privates und beantworten Zuschauer-Fragen aus dem Chat.