Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen die ARD-Doku «Ernstfall – Regieren am Limit»? Konnte «99 – Eine:r schlägt sie alle!» überzeugen? Wie kam «Love Island» aus den Startlöchern?

Das gefragteste Programm des Montagabends stellte einmal mehr das ZDF, indem es mit5,42 Millionen Zuschauer einfuhr. Der Marktanteil belief sich auf 22,2 Prozent.undsorgten für 3,61 und 1,77 Millionen sowie für 16,4 und 12,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden für den Mainzer Sender Marktanteile von 7,7, 8,2 und 5,1 Prozent ausgewiesen. Damit lag man ein wenig unter dem Niveau der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz von Das Erste, das den Abend mit der Dokuvor 1,91 Millionen Zuschauern begann. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf enttäuschende 7,8 Prozent, bei den Jüngeren waren gute 8,3 Prozent drin.steigerte die Reichweite auf 2,07 Millionen und den Marktanteil auf 9,8 Prozent. Diesorgten ab 22:45 Uhr für 1,83 Millionen und 12,8 Prozent. Beim jungen Publikum wurden ordentliche 7,4 und 9,1 Prozent ausgewiesen.Die Kölner Sender RTL und VOX dominierten am Montag einmal mehr das Feld der Privatsender.undsahen 2,41 und 2,07 Millionen Menschen, insgesamt belegte man damit 11,2 und 11,0 Prozent des Marktes. In der Zielgruppe brachte man es auf 10,2 und 9,8 Prozent.war von 1,54 Millionen gefragt, sodass starke Marktanteile von 6,9 respektive 13,0 Prozent heraussprangen. Sat.1 sendeteund fiel mit 5,8 Prozent bei den Umworbenen erneut zurück. Insgesamt schalteten 0,94 Millionen ein.Kabel Eins war mit dem Spielfilmsehr erfolgreich und heimste 0,87 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein. ProSieben musste sich mit zwei-Folgen mit 0,70 und 0,56 Millionen sowie 8,1 und 6,8 Prozent begnügen.erreichten ab 21:10 Uhr nur noch 0,41 und 0,39 Millionen Zuschauer. Die Doppelfolge kam auf 5,4 und 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. RTLZWEI startete um 20:15 Uhr in die achte-Staffel und generierte eine Reichweite von 0,46 Millionen sowie 5,1 Prozent Marktanteil.sorgte ab 22:26 Uhr für 0,27 Millionen und 2,7 Prozent.