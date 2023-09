Barny Mills wird neuer Sky-Deutschland-CEO

Köpfe

Der bisherige Chief Financial Officer folgt auf Devesh Raj, der nach Großbritannien wechselt und dort COO von Sky UK wird.

Wechsel an der Spitze von Sky Deutschland, denn der bisherige CEO Devesh Raj verlässt nach fünf Jahren als Chef des deutschen Konzerns nach Großbritannien und wird dort Chief Operating Officers (COO) von Sky UK. Sein Nachfolger in Unterföhringer wird der bisherige Finanzchef (CFO) Barny Mills, der mit sofortiger Wirkung zum CEO aufsteigt. Mills wird aber eng mit Raj zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, hieß es in einer am Dienstag verschickten Mitteilung. Die Nachfolge für die Position des CFO von Sky Deutschland werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben.„Barny hat umfassendes kaufmännisches Geschick, ein tiefes Verständnis des Unternehmens – insbesondere in Deutschland – sowie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Weiterentwicklung und Optimierung unseres Geschäfts. So hat er bereits essenziell zur Planung und Umsetzung der Transformation von Sky Deutschland beigetragen. Ich bin überzeugt, dass er die erfolgreiche Arbeit von Devesh weiterführen wird“, sagte Dana Strong, CEO der Sky Gruppe, über Mills, der vor seinem Wechsel nach Deutschland vor fünf Jahren über 14 Jahre lang verschiedene Rollen in den Bereichen Commercial Finance, Transformation und Integration bei Sky in Großbritannien inne. Hierzulande war Mills zunächst als stellvertretender CFO tätig, eher er vor drei Jahren zum Chef-CFO ernannt wurde. Er wirkte in dieser Zeit maßgeblich an der Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie sowie an großen Vertragsabschlüssen – inklusive der Bundesliga – mit.Nun sagte er über seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, die Möglichkeit zu erhalten, unser Unternehmen in die Zukunft zu führen. Durch meine Arbeit bei Sky Deutschland in den vergangenen fünf Jahren bin ich bestens mit den bevorstehenden Chancen und Herausforderungen vertraut – und ich bin sicher, dass wir die richtige Strategie für die Zukunft haben. Dank Deveshs ausgezeichneter Führung übernehme ich ein starkes Executive Team und ein gut laufendes Business. Wir werden uns gemeinsam darauf fokussieren, unsere Spitzenposition im Sport beizubehalten, unsere strategischen Content-Partnerschaften zu stärken, erstklassige innovative TV-Produkte anzubieten und unseren Kundenservice durch digitale Lösungen weiter zu verbessern.“„Devesh hat unser Business in Deutschland durch eine wesentliche Transformation geführt, mit der wir große Fortschritte erzielen konnten. Von der Erneuerung unserer Partnerschaft mit der Bundesliga im Jahr 2020 über eine signifikante Erweiterung unserer TV-Inhalte und unseres Entertainment-Angebots sowie dem Launch des neuen Streamingservices WOW bis hin zu einer stark verbesserten Kundenzufriedenheit im Service hat Devesh sehr viel erreicht, auf das er stolz sein kann“, erklärte Dana Strong über den Rajs Abschied. Raj selbst kam in der Mitteilung nicht zu Wort.