«The Price of Truth» geht an Abacus

Das Unternehmen will den Dokumentarfilm über die Presse weltweit vermarkten.

Abacus Media Rights (AMR) hat den von Oxford Films produzierten Dokumentarfilmunter der Regie des BAFTA-Preisträgers Patrick Forbes für den Vertrieb erworben. Der 85-minütige Dokumentarfilm wurde von Yelena Zagrevskaya und Vanessa Tuson produziert und war Teil der offiziellen Filmauswahl beim Sheffield Doc Fest, wo er sehr gut aufgenommen wurde.«The Price of Truth» wurde für Channel 4 und SWR und arte produziert, Abacus vertritt den Vertrieb für den Rest der Welt und hat den Film bereits an die investigative Dokumentarserie «Frontline» von PBS in den USA, an NRK in Norwegen und an HBO für die baltischen und mittel- und osteuropäischen Länder (Lettland, Litauen, Estland, Rumänien, Tschechien, Ungarn und die Länder des ehemaligen Jugoslawiens) verkauft.Die Doku, dreht sich um die Frage, wie weit man gehen würde, um die Idee einer offenen Presse zu verteidigen? Im Dezember 2021 wurde Dmitri Muratow, Chefredakteur der einzigen unabhängigen russischen Zeitung Nowaja Gaseta, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Seit er die Novaya Gazeta gegründet hat, wurden sechs seiner Journalisten ermordet, mutmaßlich weil ihre Berichte dem Staat missfielen. Am bekanntesten ist die Reporterin Anna Politkowskaja, die im Aufzug ihrer Moskauer Wohnung erschossen wurde.Doch ein anderer Krieg dominiert diesen Film. Als Russlands Panzer in die Ukraine einmarschierten, saß Muratov – ironischerweise - in Riga, Lettland, in der Jury eines Dokumentarfilmfestivals. Allen, die ihm von einer Rückkehr abrieten, zum Trotz bestand Muratow darauf, dass er nach Moskau zurückkehren müsse, um sich um seine Zeitung und ihre Mitarbeiter zu kümmern.Jonathan Ford, Geschäftsführer von AMR, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir die Möglichkeit haben, einen so beeindruckenden Dokumentarfilm international zu vertreiben und der Welt alle Einzelheiten dieses schockierenden Ereignisses zu zeigen. Dieser Film erzählt die Geschichte eines Mannes, der alles riskiert, um die Redefreiheit in Russland zu bewahren. Es ist eine Geschichte des Mutes, des Trotzes und der einfachen Weigerung, aufzugeben – koste es, was es wolle."