«Aema» startet bei Netflix

US-Fernsehen

Die Serie zeigt die Entstehungsgeschichte des Fernsehhits «Madame Aema».

New show alert!

Fictional comedy series #Aema invites us into the harsh realities of actors behind the glitzy veneer of the 80’s Korean film industry.



Starring: Hanee Lee, Bang Hyo-rin, Jin Sun-kyu, Cho Hyun-chul

Directed/Written by: Lee Hae-young pic.twitter.com/UED184Jaga — Netflix K-Content (@netflixkcontent) September 11, 2023

Netflix hat die Produktion der kommenden Seriebestätigt und die Besetzung mit Hanee Lee, Bang Hyo-Rin, Jin Sun-Kyu und Cho Hyun-Chul bekannt gegeben. Aema ist eine Netflix-Serie, die den Kämpfen von Hui-ran und Joo-ae bei der Entstehung des Films «Madame Aema» folgt, einem Sensationshit, der Korea in den frühen 1980er Jahren eroberte. Es ist eine fiktive Komödie, die im Chungmuro der 80er Jahre startet, dem Herzen der koreanischen Filmindustrie, und die die harte Realität der Schauspieler hinter der glitzernden Fassade des Showbusiness offenbart.Hanee Lee spielt Jeong Hui-ran, die als beste Schauspielerin ihrer Generation gefeiert wird, aber aufgrund eines Streits mit dem Produktionsstudio nicht die Hauptrolle in dem neuen Film «Aema» spielen kann. Nachdem sie das Publikum mit ihren charismatischen und mühelos komischen Auftritten in «Killing Romance», «The Fiery Priest» und «Extreme Job» in ihren Bann gezogen hatte, ist Hanee Lee bereit, eine weitere perfekte Verwandlung als Hui-ran zu vollziehen, eine Schauspielerin, die zwar nicht zu jedem freundlich ist, aber keine Angst hat, ihre Meinung zu sagen, was richtig oder falsch ist.Die aufstrebende Schauspielerin Shin Joo-ae, die als neue Hauptdarstellerin von «Aema» gecastet wurde, wird von Bang Hyo-rin gespielt, die bereits in Kurzfilmen mit ihrer unvergleichlichen Ausstrahlung und der Darstellung intensiver Gefühle auf sich aufmerksam gemacht hat. Joo-ae, eine Nachtclubtänzerin, die Schauspielerin werden will, wird plötzlich zum neuen Star des am meisten erwarteten Films in Korea, Madame Aema, auserkoren. Der aufstrebende Star Bang Hyo-rin verspricht, der Geschichte als Joo-ae mit ihrem unverwechselbaren Aussehen, ihrer Leidenschaft für die Schauspielerei und ihrem unerschütterlichen Selbstvertrauen aufregende Spannung und Dynamik zu verleihen.