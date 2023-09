Der große Staubsauber-Test mit kleinen Werten

Quotennews

Mareile Höppner führte am späten Dienstagabend wieder durch «Extra».

In der kommenden Woche strahlt RTL «Die Verräter» und «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» aus. Doch in dieser Woche hält man sich mit dem abwechslungsreichen Programm noch zurück. Um 20.15 Uhr stand erst einmal eine-Ausgabe mit Chris Tall auf dem Programm, die vor 13 Monaten schon einmal gesendet wurde.Das Programm sicherte sich 0,72 Millionen Zuschauer, die Folge vom 17. August 2022 holte nun drei Prozent. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,34 Millionen Zuschauer, die auf 6,1 Prozent Marktanteil kamen. Das von 22.15 bis 22.35 Uhr gesendeteinformierte 0,71 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter waren 0,27 Millionen Umworbene. Die Marktanteile wurden mit 3,2 Prozent bei allen sowie 4,8 Prozent bei den Werberelevanten bemessen.Mareile Höppner moderierte unter anderem den fiesen Missbrauch von Sozialwohnungen und den großen Staubsauger-Test an: 0,43 Millionen Menschen sahenbis Mitternacht, die einen Marktanteil von 3,6 Prozent holte. In der Zielgruppe erreichte das Magazin 0,10 Millionen und 3,6 Prozent. Das von Lother Keller moderierteverbuchte in der Zielgruppe noch 3,1 Prozent.