«Animals Up Close» startet am Mittwoch

US-Fernsehen

Disney+ stellt die neue National-Geographic-Serie mit Bertie Gregory in den nächsten Tagen online.

Der amerikanische Streamingdienst Disney+ startet am Mittwoch, den 13. September, die neue National Geographic-Eigenproduktionmit Bertie Gregory, die aus sechs Episoden besteht. Während einer Expedition vor der Eisküste der Antarktis, bei der die sehr seltenen Schwertwale des Typs B1 gefilmt werden sollten – man schätzt, dass heute nur noch 100 Exemplare leben – filmte National Geographic Explorer und BAFTA-Award-Preisträger Bertie Gregory zwei Buckelwale, die sich einmischten, als B1-Orcas ihre Lieblingsbeute jagten: die Weddell-Robbe, die bis zu 1.200 Pfund wiegen kann. Die Wale schwammen zum Ort des Angriffs, um die Killerwale daran zu hindern, die Robbe zu fangen, auch wenn es ihnen letztlich nicht gelang, das Leben der Robbe zu retten.Dieser faszinierende Moment offenbarte ein Phänomen, bei dem eine Meerestierart offenbar versucht, eine andere zu schützen. Wissenschaftler glauben, dass Schwertwale gelegentlich Buckelwal-Kälber als Nahrung nehmen, was die erwachsenen Buckelwale dazu veranlasst, jede Jagd der Schwertwale zu unterbinden, der sie begegnen. Diese außergewöhnliche Interaktion zwischen B1-Killerwalen und Buckelwalen ist in der Episode "Antarctic Killer Waves" der neuen Naturkundeserie zu sehen.Bertie und sein Team segelten im Januar 2022 sieben Tage lang auf einer 1000-Meilen-Schiffsreise durch einen der rauesten Meeresabschnitte der Erde, die Drake-Passage, von Südamerika aus nach Süden entlang der antarktischen Halbinsel.