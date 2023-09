«Wheres Wanda?»: Apple TV+ kündigt erste deutsche Serie an

TV-News

In der Produktion von UFA Fiction spielen Heike Makatsch und Axel Stein ein Paar, die verzweifelt nach ihrer Tochter suchen, die von Lea Drinda gespielt wird. Dabei handelt es sich um eine Dark Comedy.

Apple TV+ steigt in die Produktion lokaler Inhalte ein und hat innun die erste deutschsprachige Original-Serie angekündigt. Den Zuschlag für die Produktion hat UFA Fiction erhalten. Geplant ist eine achtteilige Dark Comedy, in der Heike Makatsch, Axel Stein und Lea Drinda die Hauptrollen spielen. In weiteren Rollen sind Newcomer Leo Simon, Moderatorin Palina Rojinski, Choreographin Nikeata Thompson sowie Devid Striesow, Joachim Król, Jasmin Shakeri und Kostja Ullmann zu sehen.Im Mittelpunkt steht die Frage, wie weit man gehen würde, um sein Kind zu retten, denn Carlotta (Makatsch) und Dedo (Stein) sind seit Monaten verzweifelt auf der Suche nach ihrer 17-jährigen Tochter Wanda (Drinda). Ermittlungen der Polizei liefen ins Leere, weswegen die einst ganz normale Familie nun die Sache selbst in die Hand nimmt, um wieder zueinander zu finden. Mit Hilfe ihres technisch versierten Sohnes Ole (Simon), der ihnen bei der Beschaffung von Überwachungsgeräten hilft, verkleiden sie sich als Angestellte einer Elektrofirma und verwanzen zunächst ihr Viertel und dann den halben Vorort. Dabei stellt sich heraus, dass hinter verschlossenen Türen keiner ihrer Nachbarn sind, wer sie vorgeben zu sein.Regie führen Christian Ditter und Tobi Baumann. Das Drehbuch der Serie stammt von Oliver Lansley basierend auf einer Geschichte von Zoltan Spirandelli. Nataly Kudiabor und Sebastian Werninger fungieren als Produzenten.