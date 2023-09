Rundschau

Seit einigen Tagen hat Netflix «One Piece» veröffentlicht, am Freitag folgt die Horror-Serie «Liebes Kind». Auch AppleTV+ hat gruselige Geschichten im Angebot.

«One Piece» (seit 30. August bei Netflix)

«Liebes Kind» (seit 7. September bei Netflix)

«The Changeling» (seit 8. September bei AppleTV+)

«Power Book IV: Force» (seit 1. September bei Starz)

«Invasion» (Staffel 2 seit 23. August bei AppleTV+)

Als Vorlage für dieses realverfilmte Piratenabenteuer diente der erfolgreiche Manga von Eiichirō Oda.Die Flucht einer rätselhaften Frau aus ihrer qualvollen Gefangenschaft offenbart Ermittlern das dunkle Geheimnis hinter einem 13 Jahre alten ungelösten Vermisstenfall.Eine Horrorgeschichte, eine Fabel über Elternschaft und eine gefährliche Odyssee durch ein New York City, dessen Existenz niemand erahnte.Tommy Egan (Joseph Sikora) landet in diesem neuesten «Power»-Spin-off in Chicago und wird in den Drogenhandel verwickelt.Die Außerirdischen verstärken ihre Angriffe gegen die Menschen, es herrscht offener Krieg.