«Mayor of Kingstown»: 3. Staffel gesichert

US-Fernsehen

Paramount+ hat die Bestellung einer dritten Runde bekannt gegeben.

Der Streamingdienst Paramount+ gab bekannt, dass die gefeierte Dramaseriemit dem Oscar-nominierten Jeremy Renner in der Hauptrolle für eine dritte Staffel zurückkehren wird. Die Originalserie wird von MTV Entertainment Studios und 101 Studios exklusiv für Paramount+ produziert und stammt von den Oscar-Nominierten Taylor Sheridan und Hugh Dillon.Die Serie folgt der Familie McLusky, den Machthabern in Kingstown, Michigan, wo das Geschäft mit der Inhaftierung der einzige florierende Industriezweig ist. Die Serie behandelt Themen wie systemischen Rassismus, Korruption und Ungleichheit und bietet einen schonungslosen Blick auf ihren Versuch, Ordnung und Gerechtigkeit in eine Stadt zu bringen, in der es beides nicht gibt.Das Format wird von Sheridan, Dillon, Renner, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, Michael Friedman, Dave Erickson und Regina Corrado produziert.