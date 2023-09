Cassandra Steen ist besser als eine Förderung

Soap-Check

In Lüneburg lässt sich Ceyda die Geldmittel vom Staat verstreichen, weil er die Frist nicht wahren kann.

Ceyda drängt Simon, den Förderantrag für sein Start-up auszufüllen. Die Frist endet um Mitternacht. Doch Simon hat keine Zeit: Cassandra Steen gibt ein Konzert im "Drei Könige" und er hat Karten für sich und Dilay organisiert. Zwischen Simon und Ceyda kommt es zu einem folgenschweren Missverständnis. Gunter hält die Ruhe auf dem Gut nicht mehr aus und taucht im Hotel auf. Amelie muss Gunter beichten, dass er weiter ihren Vater spielen muss, bis Henni ihren Schulplatz sicher hat. Gunter ist nicht begeistert. Malte schlägt vor, nicht nur stiller Teilhaber an Carlas Weingut zu werden, sondern aktiv ins Geschäft einzusteigen. Ralf ist darüber besorgt. Aber er will sich nicht mehr einmischen - was Carla ihm hoch anrechnet.Alexandra will die angeschlagene Freundschaft zu Nicole retten. Sie springt sogar als Kellnerin im Café ein, weil Nicoles Mitarbeiterin krank ist. Nicole ist gerührt von Alexandras offensichtlichen Bemühungen, sich mit ihr zu versöhnen. Doch als das Gespräch beim gemeinsamen Essen mit Christoph, Nicole und Robert auf den Wasserschaden im Café kommt, begeht Alexandra einen folgenschweren Fehler. Eleni steht Julian in seiner Trauer um seine Tante bei, so gut sie kann, und kommt sich dabei wie eine Verräterin vor. Als Markus in die Reha muss, ist es Julian, der ihn dorthin fährt. Eleni und Leander merken, dass sie noch eine Weile durchhalten müssen, bis sie endlich zusammen sein können. Durch einen Traum wird Erik klar, dass Yvonnes Krankheit ihn sehr belastet. Als er mit Michael darüber spricht, rät er ihm, zu einer Selbsthilfegruppe für Angehörige zu gehen. Erik lehnt zunächst ab, merkt dann aber, dass er vor lauter Angst nicht richtig für Yvonne da sein kann. Als sie von seinem Plan erfährt, ist es Erik peinlich. Aber Yvonne ist ihm dankbar, dass er sich Hilfe holt, statt zu denken, er müsse alles alleine schaffen.Als Lien herausfindet, dass Till und Emma ein Paar sind, ist ihr Herzschmerz groß. Kann sie ihre Gefühle kontrollieren? Lenz' Taufe steht bevor und versetzt ganz Lansing in Feierlaune. Wird das Fest ohne Zwischenfälle über die Bühne gehen? Sarah möchte Kontakt zu ihrer verstorbenen Frau Jenny aufnehmen. Ist sie bereit für diesen ungewöhnlichen Schritt?Ute und Benedikt bekommen Dominics Wut zu spüren. Während Benedikt einen Schlussstrich ziehen will, kann Ute nicht tatenlos zusehen. Als Tobias sich erneut als rücksichtsloser Mitbewohner erweist, reicht es Ringo und Easy. Als sie ihn auffordern, sich mit Vivien zu versöhnen, hat das Konsequenzen. Nika freundet sich ausgerechnet mit Stella an und ist überrascht, als diese ihr sogar einen Job im Schiller anbietet.Als Danielas Misstrauen gegenüber Hanna wieder hochkommt, stößt sie sie wütend von sich. In ihrer Wut bringt Daniela sich selbst in Gefahr. Simone sucht nach einem Weg, der Hetze gegen Ava und den Kader etwas entgegenzusetzen. Als Simone ihr und Chiara ihren Plan vorstellt, ist Ava dagegen. Yannick lenkt Leyla liebevoll von ihrem Ärger mit Chiara ab, doch dann passiert ihm wegen Miray ein unglückliches Missgeschick.Yvonne ist auf Michis Hochzeit überwältigt, wie glücklich sie mit Gerner ist und wie sehr er in den letzten Monaten für sie da war. Doch plötzlich ändert sich für Yvonne alles ... Emily ist gerührt, als sie sieht, wie Sascha Kate hilft. Während Sascha dadurch an Mohamed erinnert wird, dessen Tod ihm immer noch keine Ruhe lässt, glaubt Emily glücklich, den Mann fürs Leben gefunden zu haben.Lea hat das Wochenende nach der ersten Chemotherapie hinter sich. Die Nebenwirkungen sind zwar heftig, aber einen Tag nach ihrem Geburtstag fühlt sie sich fit genug, um zu feiern. Ben hat Bedenken, sieht aber, wie euphorisch Lea ist. Deshalb setzt er alles daran, ihren Wunsch nach einer Party zu erfüllen. Kurzfristig lädt er Freunde in Leas Wohnung ein. Sie kann die Party tatsächlich kurz genießen, lacht und weint Tränen der Rührung über Bens liebevolles Geschenk. Doch dann geht es Schlag auf Schlag: Leas Körper macht plötzlich nicht mehr mit. Sie bricht zusammen.Sina ist geschockt, als sie herausbekommt, dass Lynn und Jonas nun doch wieder zusammen sind. Besorgt befürchtet sie, dass Jonas Lynn nur wieder verletzen wird, doch Lynn macht ihr und dem Rest der Clique klar, dass sie für sich selbst entscheiden kann und sie das akzeptieren müssen. Sie liebt Jonas! Sina ist maßlos enttäuscht. Sie kann es einfach nicht fassen und tut sich überaus schwer mit der Situation. Unter anderem auch, weil sie fürchtet, Jonas könne sich zwischen sie und Lynn drängen. Und kurz darauf werden ihre Bedenken auch schon bestätigt.