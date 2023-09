«At 6ixytnin9» kehrt als Serie zurück

International

Das Remake soll knapp 25 Jahren nach dem Erscheinen des Originals kommen.

Der preisgekrönte thailändische Film «6ixtynin9», der nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1999 weltweit Anerkennung fand, kehrt mit seinem unverwechselbaren, verdrehten Sinn für Humor auf die Leinwand zurück – in Form einer neuen sechsteiligen Serie, die sofort bei Netflix Premiere feiert.markiert das Comeback des renommierten Regisseurs Pen-Ek Ratanaruang nach einer fünfjährigen Pause von der Leinwand. Es handelt sich um eine erweiterte Nacherzählung seines früheren Meisterwerks, das im Jahr 2000 mit dem begehrten Don Quijote-Preis der Internationalen Filmfestspiele Berlin und dem FIPRESCI-Preis des Hong Kong International Film Festival ausgezeichnet wurde.Die düstere Krimikomödie, die eine ähnliche Handlung wie der Film verfolgt, dreht sich um Toom (Mai-Davika Hoorne), die vor kurzem ihren Job während der COVID-19-Pandemie verloren hat. Sie stolpert über eine mysteriöse Kiste mit Bargeld, die irrtümlich an ihre Haustür geliefert wurde. Die Ursache für die Verwechslung? Eine lockere Schraube an ihrer Eingangstür, die dazu führte, dass ihre Wohnung als Nummer 9 statt als Nummer 6 gekennzeichnet war. Als zwei Gangster zurückkommen, um ihr irrtümlich zugestelltes Paket abzuholen, tötet sie sie versehentlich und startet damit eine Kette von unglücklichen, aber auch düster-amüsanten Begegnungen, die sich durch die gesamte Show ziehen."Wir haben viel darüber nachgedacht, wie wir den richtigen Anfang für jede Episode finden. Im Gegensatz zu Filmen, die sich nur bis zum Höhepunkt steigern müssen, erfordert die Wahl des Endes einer jeden Episode auch Geschick. Wir mussten etwas übrig lassen, um das Publikum zu fesseln, bevor wir enthüllen, was als Nächstes kommt", erklärt Regisseur Pen-Ek.