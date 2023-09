Auch «Joko & Klaas gegen ProSieben» kehrt im Oktober zurück

TV-News

Florida Entertainment produziert ab heute fünf neue Folgen.

Nachdem ProSieben vor etwas mehr als einer Woche den Start der neuen-Staffel für den 7. Oktober angekündigt hatte, gab der Unterföhringer Sender am Mittwoch bekannt, dass Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf im Oktober gleich doppelt im Einsatz sein werden. Denn die treten mit ihren Teams nicht nur gegeneinander an, sondern spielen ab Dienstag, 17. Oktober, auch fünfmal gegen ihren Sender.Dann beginnt die siebte Staffel von, die ab heute von Florida Entertainment in München produziert wird. In der neuen Staffel lässt ProSieben unter anderem Stefanie Kloß, Stefanie Heinzmann, Peter Maffay, Michael Schulte, Riccardo Simonetti, Johannes Oerding, Micky Beisenherz und Oliver Polak, Choreografin Nikeata Thompson, Deutsch-Rapper Ski Aggu, Rapperin Nura, die Musikerinnen Jasmin Wagner und Domiziana, Jeannine Michaelsen, Jochen Schropp, Vanessa Mai, Bosse, Wincent Weiss, Katrin Bauerfeind und Janin Ullmann gegen das Moderatoren-Duo antreten. Moderiert wird die Show von Steven Gätjen. Auf dem Spiel steht einmal mehr die Möglichkeit 15 Minuten Live-Sendezeit am Folgetag zu gewinnen, sollten Winterscheidt und Heufer-Umlauf hingegen verlieren, müssen sie sich in den Dienst ihres Senders stellen.Die vergangene Staffel der Unterhaltungsshow war für ProSieben ein voller Erfolg. Im Schnitt sahen mehr als eine Million werberelevante Zuschauer die fünf Frühjahrsfolgen, was einem Marktanteil von 19,4 Prozent entsprach. In der Spitze waren sogar 21,3 Prozent möglich, als sich Joko und Klaas im Staffelfinale mit 777 ProSieben-Mitarbeitern duellierten.