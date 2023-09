«Quantum Leap»: Peter Gadiot und Eliza Taylor werden Hauptdarsteller

US-Fernsehen

Die NBC- und Peacock-Serie befördert zwei Darsteller aus der ersten Runde.

Der Fernsehsender NBC hat Neuigkeiten vonbekannt gegeben. Weil NBC schon zahlreiche Episoden vor dem Streik abgedreht hatte, kann die Fernsehstation bereits neue Episoden ankündigen. Unter anderem sind nun auch Peter Gadiot und Eliza Taylor dabei, die wie „Variety“ schreibt, Hauptrollen übernehmen. Die neuen Folgen sind ab 4. Oktober bei NBC zu sehen und werden auch bei Peacock gestreamt.Taylor wird Hannah Carson darstellen, die als "eine komplexe junge Frau, die vielleicht mehr ist, als sie scheint" beschrieben wird und in Episode drei eingeführt wird. Taylor ist vor allem für ihre Hauptrolle als Clarke Griffin in der CW-Science-Fiction-Serie «The 100» bekannt. Außerdem spielte sie die Rolle der Janae Timmins in der australischen Seifenoper «Neighbours».Gadiot wird Tom Westfall darstellen, einen Offizier der U.S. Army, der früher bei den Special Forces war und jetzt eine hohe Position im Geheimdienst der Armee innehat. Er wird als "nachdenklich, zentriert, ein spiritueller Krieger, den sowohl Männer als auch Frauen bewundern, aber dessen Bescheidenheit ihn davor bewahrt, jemals arrogant zu sein" beschrieben und wird eine entscheidende Rolle bei der Überwachung des Quantum Leap-Projekts übernehmen. Gadiot hat unter anderem die Rolle des James Valdez in der US-amerikanischen Serie «Queen of the South» und die des Cyrus in der ABC-Serie «Once Upon a Time in Wonderland» übernommen.