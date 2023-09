«The Tribute»: Sat.1 holt niederländische Musikshow nach Deutschland

TV-News

In «The Tribute – Die Show der Legenden» treten die besten Coverbands Deutschlands in den Wettbewerb.

Sat.1 hat sich aus der TV-Schmiede von John de Mols Talpa bedient und für das kommende Jahr die Adaption der Musikshow(Arbeitstitel) angekündigt. Das Format basiert auf dem niederländischen Original «The Tribute – Battle of the Bands», das laut Sat.1-Angaben bei Sender SBS6 mit fantastischen Marktanteilen von mehr als 50 Prozent über dem Senderschnitt performt.Hierzulande wird das Format von Cheerio Entertainment produziert, gedreht wird am Standort von Talpa in den Niederlanden. «The Tribute» bereit Coverbands großer Künstler eine Bühne und lässt die besten Coverbands Deutschlands in den Wettbewerb treten.Hannes Hiller, Entwicklungschef der Seven.One Entertainment Group, geht näher auf das Konzept der Sendung ein: „Die Idee hinter «The Tribute» ist so einfach wie großartig: Begeisternde Musiker:innen covern die größten Hits von unsterblichen Musiker:innen. Die Sat.1-Zuschauer:innen hören somit in «Tribute» einen Hit nach dem anderen. «The Tribute» ist nach «The Floor» und «Murmel Mania» bereits die dritte große Show-Idee aus dem Deal mit John de Mols Talpa, die Sat.1 für die nächsten Monate umsetzt. Das rockt!“