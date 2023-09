Damon Wayans Jr. übernimmt «Raid the Cage»

US-Fernsehen

Mitte Oktober feiert die neue Spielshow beim Fernsehsender CBS Premiere.

CBS gab bekannt, dass der Schauspieler und Comedian Damon Wayans Jr. Gastgeber der actiongeladenen neuen Spielshowsein wird, die am Freitag, den 13. Oktober um 21.00 Uhr, auf dem CBS Television Network Premiere feiert und auf Paramount+ gestreamt wird. Wayans Jr. fungiert nicht nur als Gastgeber, sondern auch als ausführender Produzent der Serie.Emmy-Gewinnerin Jeannie Mai Jenkins wird Wayans Jr. als Co-Moderatorin bei der Neuauflage eines Formats zur Seite stehen, das bereits Zuschauer in über 15 Ländern begeistert hat. Gemeinsam bringt das Duo eine ansteckende Chemie in die Serie, in der es darum geht, reinzukommen, rauszukommen und reich zu werden.Strategie, Teamwork und Nervenstärke sind der Schlüssel zum großen Gewinn in «Raid the Cage». In der neuen Spielshow treten zwei Zweierteams gegeneinander an, um sich die Preise aus dem Käfig zu schnappen, bevor ihre Zeit abläuft und die Türen sich schließen. Durch die richtige Beantwortung von Quizfragen wird die Uhr um Sekunden verlängert, so dass die Teamkollegen mehr Zeit haben, um Preise zu ergatternDie Sendung basiert auf dem israelischen Format von United Studios und wird von Sony Pictures Television (SPT) produziert und weltweit vertrieben. Jack Martin ist der Showrunner und ausführende Produzent. Damon Wayans Jr. ist ein ausführender Produzent. Ves D'Elia und Heath Luman sind mitausführende Produzenten.