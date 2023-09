RTLZWEI verdoppelt «Glücksrad»-Dosis

TV-News

Die zweite Staffel der Show-Neuauflage mit Sonya Kraus und Thomas Hermanns soll acht Folgen umfassen.

RTLZWEI hat dem Branchendienst ‚TV Wunschliste‘ bestätigt, dass es eine zweite Staffel der Show-Neuauflagemit Sonya Kraus und Thomas Hermanns geben werde. Bislang liefen von der Gameshow drei von vier bereits produzierten Ausgaben. Vor allem der Auftakt Ende Januar 2023 ließ mit weit über einer Million Zuschauer aufhorchen und ist die bislang meistgesehene RTLZWEI-Sendung des Jahres. Die Marktanteile der drei Folgen bewegten sich bei 6,9, 5,0 und 5,7 Prozent und damit über dem durchschnittlichen Niveau des Grünwalder Senders.Somit kommt es auch nicht überraschend, dass mit der Verlängerung auch eine Erhöhung der Dosis einhergeht. Statt vier Folgen verdoppelt sich der Umfang auf acht Episoden, die von Banijay Productions Germany produziert werden. Damit kommt es hinter den Kulissen zu einer Anpassung, denn die erste Staffel hatte die inzwischen geschlossen Produktionseinheit Noisy Pictures produziert.Wann die letzte bereits produzierte «Glücksrad»-Folge in der Primetime zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Zuletzt ging das Format am 1. Juni on air. Auch wann die Produktion der neuen Folgen beginnt, ist unklar. Aktuell läuft der Sichtungsprozess neuer Kandidaten.