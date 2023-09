«The Great Songwriters» bekommt eine vierte Runde

England

Eine neue Staffel wird für den britischen Fernsehsender Sky produziert.

DCD Rights kündigt die vierte Staffel der äußerst unterhaltsamen Premium-Musikdokumentationsreihean, die von der unabhängigen Fernsehproduktionsfirma JolyGood TV für Sky Arts in Großbritannien produziert wird. Legendäre Musiker und Songwriter wie Kenny Loggins, Steve Earle, Mike Scott, Linda Perry, Ian McCulloch und Tom Odell sprechen über ihren kreativen Prozess und die Inspirationen hinter ihrer Arbeit.Es werden die Geschichten hinter außergewöhnlichen Songs enthüllt, wie z. B. Loggins' „Footloose“, das für einen Oscar nominiert wurde, Perrys mit Doppelplatin ausgezeichnetes „Beautiful“, das zu einer Hymne für die LBGTQ-Gemeinschaft wurde, und Odells „Another Love“, das kürzlich eine Milliarde Streams auf Spotify erreichte.«The Great Songwriters» bietet vier exklusive Auftritte, neben intimen Originalinterviews mit jedem Thema. Das breite Spektrum der vorgestellten Künstler ergibt eine maßgebliche, faszinierende und unterhaltsame Serie - aber das Format ohne Moderator ermöglicht es auch, dass jeder einzelne, einstündige Film die einzigartige Persönlichkeit des Songwriters widerspiegelt, da er seine Arbeit und Leidenschaft in seinen eigenen Worten erklärt.Die Staffel eins bis drei von «Die Great Songwriters», die unter anderem Künstler wie Barry Gibb, Carly Simon, Paul Heaton, Emeli Sandé, Noel Gallagher, Seal und Bill Withers vorstellen, wurden bereits an mehr als 150 Sender verkauft, darunter Sky Network TV New Zealand, Ovation TV (USA), Music Air (Japan), Czech TV, DirecTV Latin America, Globosat (Brasilien) und Spacewow (Italien) sowie Proximus Pickx + (Belgien), die alle vier Staffeln erworben haben.