Zweistelliger Crime-Vormittag bei Kabel Eins

Quotennews

Kabel Eins schickt unermüdlich Crime-Formate in den Sendeplan. Warum auch nicht - zu bestimmten Uhrzeiten dominiert der Sender damit das Geschehen.

Sicherlich ist der Samstagvormittag nicht der am einfachsten zu bespielende Sendeslot im Tagesplan, doch Kabel Eins bekommt es recht gut hin. Der Reihe nach: Um 09:25 Uhr soll dieser Vergleich beginnen. Bei Kabel eins läuft. Es folgen gute 0,37 Millionen Zuschauer und damit stolze 8,2 Prozent des Marktes. Noch besser ist die Zielgruppe, 0,10 Millionen Umworbene sorgen für starke 10,6 Prozent am entsprechenden Markt. Während dieser Zeit kann sich lediglichbei RTL vorschieben. Hier folgten ab 09:45 Uhr 0,38 Millionen Zuschauer, mit 0,03 Millionen Werberelevanten hatte Köln jedoch keine Chance. Die Marktanteile lagen bei 8,4 und 2,9 Prozent.Zielgruppen-Konkurrenz gab es von VOX , hier folgten einer Episodeab 09:05 Uhr starke 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass 12,4 Prozent möglich waren. Doch es gibt auch das komplette Gegenbeispiel. Bei ProSieben wollten nur 0,07 Millionen ab 9 Uhr aufschauen, das brachte schlechte 1,6 Prozent. Die Zielgruppe war mit 0,02 Millionen und 2,6 Prozent vergleichsweise ordentlich besetzt. Doch zurück zu Kabel Eins, denn es ging erfolgreich weiter.Eine weitere Folge «Blue Bloods» schaffte es ab 10:10 Uhr auf 0,37 Millionen Zuschauer, die Zielgruppe wuchs marginal auf 0,11 Millionen. Die Marktanteile sollten somit bei 8,0 und 12,0 Prozent landen. Ab 11 Uhr übernahm dann, womit die Reichweite zunächst auf 0,28 Millionen sinken sollte. Der Marktanteil ging zurück auf noch immer gute 5,6 Prozent, die Zielgruppe blieb hingegen mit 0,12 Millionen und 12,4 Prozent bockstark. Auch in der Folge blieb es sonnig für Kabel Eins, die zweite und dritte Folge mit Jason Fillion steigerten sich auf 0,33 und 0,35 Millionen Zuschauer, ab 13:45 Uhr waren dann in der vierten Folge sogar 0,40 Millionen drin. Die Zielgruppe blieb noch eine Episode mit 0,14 Millionen Umworbenen bei 12,2 Prozent in der Zweistelligkeit.