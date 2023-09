«Schlag den Star» kommt gut zurück

Quotennews

Bisher ließ 2023 für «Schlag den Star» gehörig zu Wünschen übrig. Jetzt nimmt die Duell-Show Fahrt auf.

Am 04. Februar 2023 solltedas Sendejahr mit dem Duell «Johannes B. Kerner gegen Moritz Bleibtreu» starten. Die erste Show des Jahres war nicht komplett erfolgreich. Mit 1,40 Millionen ging die Gesamtreichweite gerade so in Ordnung, wenn auch ein Marktanteil von 6,8 Prozent nicht schlecht war. Die Zielgruppe rettete das Bild, mit 0,59 Millionen Umworbenen waren gute 12,9 Prozent drin. Das Problem in der Folge war jedoch deutlich, von Show zu Show ging die Reichweite runter, die Zielgruppe blieb immerhin einigermaßen stabil. Im Sommer und den Mittwochs-Wiederholungen angekommen, fiel man auf bis zu 0,46 Millionen Zuschauern und 0,16 Millionen Werberelevante.Somit ist das gestrige Comeback mit dem Schlagabtausch «Pietro Lombardi gegen Chris Tall» und 1,54 Millionen Zuschauern mehr als nur ordentlich. Die Gesamtreichweite ist ein neuer Jahresbestwert, 8,9 Prozent am Gesamtmarkt waren in diesem Jahr auch noch nicht möglich. Die Zielgruppe stellt mit 0,58 Millionen Umworbenen zwar keinen neuen Bestwert auf, dafür zeigte die Quote zuvor in 2023 noch nie einen besseren Wert als gestern, starke 17,0 Prozent. Innerhalb von zwölf Spielen konnte der Comedian die Show für sich entscheiden.Nicht nur intern kann ProSieben mit dieser Leistung hausieren gehen. Die 0,58 Millionen Werberelevanten reichen für Platz zwei im Reichweiten-Ranking der jungen Zuschauerschaft. Vor die rote Sieben schafft es nur das Erste mit der «Tagesschau» und 0,60 Millionen Zuschauern im entsprechenden Alter. Außerdem ist die Gesamtreichweite die beste ihrer Art, wenn der Blick einzig auf private Formate fällt.