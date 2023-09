«Grill den Henssler» dreht weiter auf

Quotennews

Von einem hitzigen Start ging es sofort zurück auf Sparflamme - nun dreht Steffen Henssler mit seinem «Sommer Special» langsam aber sicher die Temperatur hoch.

So soll sich doch eine gute «Sommer-Special»-Geschichte erzählen. Ein fulminanter Auftakt mit überzeugenden 1,44 Millionen Zuschauern, danach ein Loch mit lediglich 1,17 Millionen Zuschauern. Die Zielgruppe fällt innerhalb dieser Zeitspanne von starken 0,52 Millionen auf 0,34 Millionen Umworbene. Zahlen, die einen faden Beigeschmack ausgelöst haben dürfen. Doch man lässt sich bei der roten Kugel natürlich nicht beirren. Folge zwei und drei steigern und stabilisieren die Leistung. 1,26 und 1,25 Millionen Zuschauer werden verbucht, nur die Zielgruppe kommt nicht wirklich vom Fleck.Das ändert sich in Folge fünf. Die Gesamtreichweite steigerte sich etwas auf 1,39 Millionen, womit sich ein Marktanteil von 6,7 Prozent widerspiegelte. Neben den bekannten Gesichtern von Moderatorin Laura Wontorra, der Jury aus Reiner Calmund, Christian Rach und Jana Ins Zarrella gaben sich Starkoch Johann Lafer und die Prominenten Martin Rütter, Ilka Bessin und Eko Fresh die Ehre. Die Mischung schien zu schmecken, es schalteten bessere 0,42 Millionen Werberelevante ein, sodass sich ein guter Marktanteil von 9,6 Prozent ergab.Im Anschluss sicherte das Magazinfür VOX noch 0,57 Millionen Zuschauer und sorgte so mit den erreichten 6,9 Prozent am Markt für einen runden Wochenendabschluss. Die Zielgruppe reduzierte sich auf 0,15 Millionen Umworbene, der Marktanteil ging mit 8,2 Prozent in Ordnung.