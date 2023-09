«Trucker Babes» starten in die 12. Staffel

Quotennews

Seit 2017 zeigt Kabel Eins die «Trucker Babes». Nach elf Staffeln stößt Neuzugang Steffka zum Cast aber es gibt auch neue Geschichten von Sabrina und Jana.

Erst im Februar lief bei Kabel Eins die elfte Staffel von. Wirklich überzeugen konnte die Frühjahrsrunde nicht. Die beste Episode, aus Sicht der TV-Zahlen, spielte sich am 19. März ab, damals schauten 0,98 Millionen Zuschauern zu Kabel Eins, was jedoch auch lediglich 3,3 Prozent am Markt bedeutete. Die Zielgruppe folgten den Brummi-Ladys ebenfalls zumeist unter dem Tacho, der Bestfall ereignete sich ebenfalls am 19. März mit 0,31 Millionen Umworbenen und allenfalls ordentlichen 4,2 Prozent.Nichtsdestotrotz schickt Kabel Eins nun eine weitere Runde ins Rennen. Inhaltlich begleitet das Format nun Steffka, die einen eigenen Ladekran am Truck hat und somit für be- und entladen eigens verantwortlich ist. Sabrina muss vor 0,74 Millionen Zuschauern mit teuren Motorrädern auf der Ladefläche nach Portugal, Jana hat ihren Norwegen-Trip hinter sich und muss nach Ostdeutschland. Der erreichte Marktanteil von 2,9 Prozent ist gleichermaßen wenig begeisternd, wie die 0,20 Millionen Umworbenen. Hier wurden 3,8 Prozent erreicht.Trotz der mäßigen Leistung markiert der Sender mit dem Primetime-Programm das Highlight des Tages. Die nächstbesten Werte erreichte das Folgeprogramm mit. Hier kamen ab 22:15 Uhr 0,53 Millionen Gesamtzuschauer und damit 0,18 Millionen Umworbene zusammen. Die Marktanteile beendeten den Sonntag mit 4,0 und 6,5 Prozent.