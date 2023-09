ID startet «An American Hate Crime»

US-Fernsehen

Das zweistündige Dokumentarfilm-Special soll im Oktober kommen.

Investigation Discovery kündigte heute ein zweistündiges Dokumentarfilm-Special mit dem Titelangekündigt, das das Leben und das Vermächtnis von Matthew Shepard würdigt und am Montag, den 9. Oktober, von 21:00 bis 23:00 Uhr ausgestrahlt wird, noch vor dem 25th Jahrestag des Verbrechens. Mit Interviews von Matthews Freunden und Verbündeten, Lokaljournalisten und Gemeindemitgliedern sowie wichtigen prominenten Stimmen, die von Matthews Geschichte zutiefst betroffen waren, darunter Rosie O'Donnell, Andrew Rannells und Adam Lambert, wird sich der Film auch mit den Fortschritten befassen, die die Gesellschaft seit Matthews Tod gemacht hat, und mit der Arbeit, die noch geleistet werden muss.Als Matthew Shepard, ein schwuler College-Student, in Wyoming brutal gefoltert und zum Sterben zurückgelassen wurde, erregte dieser schockierende Gewaltakt die Aufmerksamkeit der Nation und löste eine Debatte über die Diskriminierung, Gefahr und Gewalt aus, der viele LGBTQ+-Amerikaner ausgesetzt sind. Dies gilt als eines der schlimmsten schwulenfeindlichen Hassverbrechen in der amerikanischen Geschichte und als Wendepunkt im Kampf für LGBTQ+-Rechte. Die Produktion ist eine zeitgemäße Hommage an Matthews Geschichte in einer Zeit, in der die LGBTQ+-Gemeinschaft wieder einmal angegriffen wird."Die Geschichte von Matthew ist heute noch genauso herzzerreißend und relevant wie vor 25 Jahren. Diese Tragödie löste ein unglaublich emotionales und einflussreiches Kapitel im Kampf gegen die Diskriminierung von LGBTQ+ aus, das große Fortschritte brachte. Indem wir Matthews Geschichte wieder aufgreifen, hoffen wir, eine ganz neue Generation aufzuklären und zu unterstreichen, wie wichtig Liebe und Akzeptanz sind, um den Kampf gegen Gewalt und Diskriminierung in all ihren Formen fortzusetzen", sagte Jason Sarlanis, President, Turner Networks, ID & HLN, Linear and Streaming. Lion Television hat den Film produziert.