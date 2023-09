Amazon stellt «Desperately Seeking Soulmate» vor

US-Fernsehen

Die dreiteilige Dokumentationsserie von MGM Television hat Anfang Oktober Premiere.

Prime Video gab das Datum der Premiere vonbekannt gegeben. Basierend auf den Ermittlungen der Journalistin Alice Hines und unter der Regie der zweifachen Primetime-Emmy-Gewinnerin Marina Zenovich enthüllt die Doku-Serie die dunkle Wahrheit hinter dem Twin Flames Universe, einem angeblichen Online-Liebeskult. Die Dokumentationsserie wird am Freitag, den 6. Oktober, auf Prime Video in mehr als 240 Ländern und Gebieten weltweit ausgestrahlt.«Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe» taucht in die Welt von Twin Flames Universe ein, einer Online-Gruppe, die von den fesselnden YouTube-Influencern Jeff und Shaleia Divine in einem Vorort von Michigan betrieben wird. Das Versprechen des Paares ist es, Mitglieder mit ihrem perfekten Partner zusammenzubringen, aber ehemalige Teilnehmer beschreiben die extremen Anstrengungen, die sie unternommen haben, um ihre "Zwillingsflamme" zu finden. Die Journalistin Alice Hines findet bald heraus, dass das Versprechen der wahren Liebe seinen Preis haben kann.Mit Aussagen ehemaliger Mitglieder aus dem wirklichen Leben, exklusivem Videomaterial mit den Leitern der Gruppe, Jeff und Shaleia, sowie Gesprächen mit den Familien derjenigen, die immer noch dabei sind, erzählt diese fesselnde Doku-Serie die Entstehungsgeschichte von Twin Flames Universe bis zum heutigen Tag - wo die Gruppe immer noch aktiv ist. Jede Folge enthüllt eine neue schockierende Wahrheit hinter dieser Online-Gemeinschaft - von der wütenden Verfolgung von Ex-Freunden bis hin zu Versuchen, die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität der Mitglieder zu beeinflussen.Das Format wird produziert von Amazon Studios, Dorothy Street Pictures, MGM Television, Escape Artists und PMZ Pictures. Julia Nottingham, Marina Zenovich, Alice Hines, Sam Starbuck, P.G. Morgan, Todd Black, Jason Blumenthal und Jordan Edelstein fungieren als ausführende Produzenten.