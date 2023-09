Dreharbeiten an «The Walking Dead» dürfen fortgesetzt werden

US-Fernsehen

AMC Networks hat sich mit der Gewerkschaft SAG-AFTRA über eine Fortsetzung geeinigt.

Die Schauspieler-Gewerkschaft SAG-AFTRA hat seit Mitte Juli mit zahlreichen Mitgliedern und nicht-Mitgliedern der Alliance of Motion Picture and Television Producers „Interimsvereinbarungen“ getroffen, sodass diese Projekte fortgesetzt werden können. AMC und die Produktionsfirma Stalwart Films sind keine Mitglieder der Produzenten-Gewerkschaft, haben aber dennoch eine Vereinbarung betroffen.Nun wird wieder die Seriein Prag fortgesetzt. Das «The Walking Dead»-Spin-Off «Daryl Dixon» kann die Dreharbeiten in Frankreich wieder aufnehmen. Außerdem geht es mit «The Walking Dead: The Ones Who Live» weiter. Die AMC-Serien werden alle außerhalb der Vereinigten Staaten gedreht.Die Produktion von «The Walking Dead: The Ones Who Live» ist zwar schon abgeschlossen, das Format muss allerdings noch in den Schnitt. Außerdem müssen einige Dialoge nachsynchronisiert werden, das geht nur mit der Erlaubnis der Gewerkschaft. «The Walking Dead: Daryl Dixon» hat am 10. September bei AMC Premiere, derzeit arbeitet man schon an einer zweiten Staffel.