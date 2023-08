VOX wirft «My Mom, your Dad» aus dem Programm

TV-News

Genauso wie «Der Mallorca Makler» werden die übrigen Ausgaben bei RTL+ versendet.

VOX hat mit seinen Neustartsundnach drei Folgen die Geduld verloren. Die von Amira Pocher moderierte Datingshow unter griechischer Sonne erreichte im Schnitt nur noch 0,44 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Bei den Werberelevanten musste sich der Kölner Sender mit dreieinhalb Prozentpunkten begnügen. Aus diesem Grund muss die Sendung nach drei von acht Folgen von ITV Studios den Sendeplatz am Dienstag um 20.15 Uhr weichen.Die Makler-Doku mit dem ehemaligen «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer»-Star Marcel Remus ist ebenfalls nicht mehr im linearen Programm von VOX zu sehen. Zuletzt wollten am Dienstag um 22.15 Uhr nur noch 0,37 Millionen Zuschauer die Sendung sehen, in der prunkvolle Villen auf Mallorca vorgestellt wurden. Bei den Werberelevanten waren es am Dienstagabend zuletzt nur noch 0,10 Millionen Zuschauer. Sowohl die Dating-Show als auch die Immobilien-Reality werden im wöchentlichen Rhythmus bei RTL+ fortgesetzt.„Die Mallorca-Reality-Doku sieht wirklich gut aus. Die Häuser werden in Groß- und Nahaufnahmen gezeigt, die Bildsprache und -Schnitt sind nahezu perfekt“, urteilte Quotenmeter vor dem Start. „Dennoch muss man festhalten, dass der Inhalt sehr untypisch für VOX ist: Die Mutter von Marcel hat mehr Screentime, der Makler hat das nicht mal gelernt und der «Selling Sunset»-Star Davina Potratz tauch auch nicht auf.“