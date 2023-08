«Naked Attraction» wechselt zu discovery+

TV-News

Der Streamingdienst von Warner Bros. Discovery hat gleich 16 neue Folgen in Auftrag gegeben.

Normalerweise sind die Produktionen von Streamingdiensten überschaubar. Discovery+ hat jedoch gleich 16 neue Folgen vonin Auftrag gegeben, die ab dem 5. Oktober 2023 zu sehen sein werden. Die Produktion war zunächst bei RTLZWEI angesiedelt, doch nachdem der Sender keine neuen Ausgaben mehr bestellte, hat Warner Bros. Discovery nun bei Tower Productions zugeschlagen.Zum Sendestart stehen die ersten drei Folgen auf discovery+ zum Abruf bereit. In den Folgewochen wird jeweils donnerstags eine neue Episode auf dem Streamingdienst veröffentlicht. Der Streamingdienst discovery+ kündigte zum Start an, dass es eine Tonspur geben wird. Genauere Informationen gab das Unternehmen jedoch nicht bekannt.„Ich habe schon an etlichen Fernsehformaten teilgenommen und viele Shows moderiert, aber «Naked Attraction» ist besonders. Ich freue mich auf alle Kandidaten und auf die Dynamik der Show“, blickt Moderator Julian F.M. Stoeckel auf das Format voraus. „Ich bin sehr gespannt, wie ich selbst wirken werde, wenn ich die ganzen Menschen nackt sehe. Man sieht im Schwimmbad oder am FKK-Strand auch mal nackte Personen, aber man starrt natürlich nicht die ganze Zeit hin.