«VIPs only!» bereichert den RTLZWEI-Nachmittag

TV-News

Das Format klingt ganz ähnlich wie das erfolgreiche «B:REAL» des Senders.

Im Juni 2023 hatte RTLZWEI mit dem Format «B:REAL» am werktäglichen Nachmittag überzeugende Marktanteile erzielt. Die neue Sendung porträtierte das Leben von Reality-TV-Persönlichkeiten wie Melody Haase. Ab Montag, 18. September 2023, folgt ein ähnliches Format auf dem Grünwalder Sender. Die neuen Folgen werden jeweils um 17.05 Uhr ausgestrahlt.Das Leben der Prominenten an den angesagtesten Plätzen der Welt zeigt die neue Doku-Reihe. Die Cam ist immer dabei, wenn sich die Stars ins aufregende Nachtleben von Ibiza stürzen oder die belebten Boulevards von Los Angeles unsicher machen. Das Publikum erhält vielfältige und exklusive Einblicke in das Leben deutscher VIPs im In- und Ausland. Mit von der Partie sind unter anderem Djamila Rowe, Calvin Kleinen, Patricia Blanco, Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, Walentina Doronina und Magey Kalley. Sie ist bekannt als Ex-Frau von Currywurst-Pionier Chris Töpperwien.Mit der Kamera wird Patricia Blanco auf einer bewegenden Reise begleitet, auf der sie sich von Luxus und Dschungelkönigin Djamila Rowe trennen und sich neuen Herausforderungen stellen muss. Dabei zeigt sie sich zum ersten Mal gemeinsam mit ihrer Tochter im Fernsehen. Newcomer Calvin Kleinen wird zusammen mit seinem Bruder Marvin bei seinen rasanten Auftritten hinter den Kulissen von Bühne zu Bühne begleitet und Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein feiert mit vielen bekannten Gesichtern eine Geburtstagsparty.