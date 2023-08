Amazon adaptiert «Les Cinquante»

TV-News

Die Fernsehshow mit zahlreichen Reality-Stars fuhr in Frankreich tolle Einschaltquoten ein.

Der zur Groupe M6 gehörende Fernsehsender W9 erreichte mit der werktäglichen Reality-Show «Les Cinquante» rund 400.000 Franzosen. Eine spanische Version läuft auf dem amerikanischen Sender Telemundo. Nun bringt Amazon die von EndemolShine und Rainer Laux Productions produzierte Show auch nach Deutschland.Ein mysteriöser Spielleiter fordert 50 verschiedene Reality-Stars heraus. Diese können 50.000 Euro gewinnen.soll im kommenden Jahr auf Amazon Prime Video ausgestrahlt werden. Während in Frankreich mehr als 51 Episoden produziert wurden, sind es für Deutschland nur 14.„Mit «The 50» bringen wir unseren Prime-Mitgliedern ein neues, mitreißendes Reality-Format, das 50 der bekanntesten Reality-Stars in einer actionreichen Show versammelt“, sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals, Prime Video. „Wir freuen uns auf ein einzigartiges Entertainment-Spektakel mit Deutschlands größten Reality-Stars in herausragenden Challenges und gefilmt in einer atemberaubenden Kulisse.“"Ich freue mich sehr darüber, gemeinsam mit Prime Video ein so innovatives und spannendes Reality-Format zu produzieren“, sagt Rainer Laux, Geschäftsführer Rainer Laux Productions, Executive Director EndemolShine Germany. „Mit den spannenden Protagonisten, der tollen Kulisse und den vielen innovativen und witzigen Challenges wird «The 50» garantiert begeistern!“