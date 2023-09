Sir David Attenborough präsentiert «Planet Earth III»

England

Die dritte Reise der preisgekrönten Serie wird von der BBC Studios Natural History Unit produziert und von BBC America und The Open University koproduziert.

Die BBC Studios Natural History Unit hat bestätigt, dass Sir David Attenborough, die Staffel Folge der preisgekrönten Serie, präsentieren wird. Der Auftakt der Serie mit David Attenborough wurde in der wunderschönen britischen Landschaft gedreht, genau an dem Ort, an dem Charles Darwin spazieren ging, als er über seine weltbewegenden Ideen zur Evolution nachdachte. Es schien der perfekte Ort für Attenborough zu sein, um «Planet Earth» zu starten und uns sowohl an die Wunder als auch an die Zerbrechlichkeit unseres Planeten zu erinnern.Mike Gunton, Executive Producer, sagte: "Planet Erde wäre nicht Planet Erde ohne David, und ich freue mich sehr, dass er die dritte Staffel präsentiert. Wie immer hat er seinen großen Enthusiasmus und seine Weisheit eingebracht, er war ermutigend, was unsere neue Perspektive angeht, und ich weiß, dass er es sehr genossen hat, die außergewöhnlichen neuen Wunder auf dem Bildschirm zu sehen.«Planet Earth III», eine achteilige Dokumentationsserie der BBC Studios Natural History Unit, koproduziert von BBC America und der Open University. Ausführender Produzent ist Mike Gunton, Produzent der Serie ist Matt Brandon. Die Serie wurde von Jack Bootle, Head of Commissioning, Specialist Factual, in Auftrag gegeben. Sie wird im Laufe dieses Jahres auf BBC One ausgestrahlt.