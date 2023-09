Deutsche lieben «The Blacklist»

VOD-Charts

Serien amerikanischer Networks sind im wahrsten Sinne des Wortes Dauerbrenner in den VOD-Charts.

Zehn Jahre lang war James Spader («Boston Legal») der Star der Serievon Universal Television und Sony Pictures Television. Auch in der vergangenen Woche war die Serie aus der Feder von Jon Bokenkamp sehr beliebt. Raymond Reddington erzielte zwischen dem 25. und 31. August 2023 laut Auswertung des Marktforschungsinstituts Goldmedia 4,72 Millionen Aufrufe.Den zweiten Platz belegte die Seriemit «Castle»-Star Nathan Fillion, der auch in «Guardians of the Galaxy Vol. 3» mitspielt. Die Serie der ABC Studios kam in Deutschland auf 2,99 Millionen Abrufe,wurde 2,38 Millionen Mal gesehen. Den vierten Platz belegte die See-Saw Films-Produktion, deren zweite Staffel am 3. August 2023 startete.Amazon Prime Video erreichte mit der Serieden fünften Rang und generierte 2,33 Millionen Abrufe. Netflix kam mit dem Teenagerdramaauf 1,80 Millionen. Mitwurden 1,78 Millionen Aufrufe registriert,(«Money Heist») sicherte sich 1,76 Millionen Klicks.