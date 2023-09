Quotencheck

In den vergangenen Wochen hat ProSieben Maxx die restlichen 50 Episoden der Anime-Serie ausgestrahlt.

Die Geschichte von «Dragon Quest: The Adventure of Dai» begann im Jahr 1989, bereits zwei Jahre später ließ der japanische Fernsehsender von Toei Animation eine 46-teilige Anime-Serie produzieren. Fast 30 Jahre später hat TXN bei der gleichen Produktionsfirma eine neue Serie bestellt. ProSieben Maxx hat die ersten 50 Episoden im vergangenen Jahr ausgestrahlt, nun folgten die übrigen 50 Geschichten.Die Serie handelt von einem jungen Waisenkind namens Dai, der mit einer Gruppe von Monstern lebt, die ihn auf der Insel Dermine aufgezogen haben. Er träumt davon, dass er ein Held wird. Die Fortsetzung der Geschichte lief am Montag, den 5. Juni 2023, bei ProSieben Maxx. Die Fernsehstation erreichte zwischen 18.30 und 18.55 Uhr 0,06 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich enttäuschende 0,4 Prozent Marktanteil. Da allerdings alle Zuschauer zu den Werberelevanten gehörten, waren sehr gute zweieinhalb Prozentpunkte möglich.In den darauffolgenden Tagen gingen die Reichweiten und Marktanteile zunächst zurück, der Freitag war allerdings wieder besonders erfolgreich. 0,07 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sowie bei den Werberelevanten schalteten ein. Beim Gesamtpublikum konnte man nur 0,6 Prozent verzeichnen, die Serie hatte allerdings fantastische 3,1 Prozent bei den Umworbenen.Am darauffolgenden Mittwoch legte «Dragon Quest: The Adventure of Dai» allerdings noch einen Zahn zu. 0,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren waren dabei, der Marktanteil wuchs auf 0,7 Prozent. Mit 0,08 Millionen Umworbenen sicherte sich ProSieben Maxx 3,7 Prozent. Sogar 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren am 20. Juni möglich, denn es wurden 0,11 Millionen junge Zuschauer gemessen. Beim Gesamtpublikum waren 0,12 Millionen Zuschauer anwesend, das bedeutete 0,8 Prozent.Doch der Sommer machte dem Format einen Strich durch die Rechnung. ProSieben Maxx konnte bei «Dragon Quest: The Adventure of Dai» keine weiteren steigenden Werte verzeichneten. Zwar waren zeitweise wieder Top-Werte dabei, aber ein Wachstum blieb aus. Ab 1. August sendete man vor den Erstausstrahlungen noch einmal jeweils zwei alte Folgen. Das Serienfinale lief am Mittwoch, dem 16. August, und holte 0,07 Millionen Zuschauer. Ebenso bei den Werberelevanten, womit man 2,9 Prozent einfuhr.Die restlichen «Dragon Quest: The Adventure of Dai»-Folgen erreichten im Durchschnitt 0,07 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und sorgten so für einen unterdurchschnittlichen Marktanteil eines halben Prozentpunktes. Bei den jungen Menschen war die Anime-Serie allerdings mit 0,06 Millionen Zusehenden ein Erfolg. In der Zielgruppe wurden unterm Strich 2,6 Prozentpunkte gemessen.