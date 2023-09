Aus Sony wird wieder AXN

Vermischtes

High View hat zum 1. September 2023 die linearen Fernsehsender von Sony übernommen.

Sony Pictures konzentriert sich auf die Produktion von Quizshows und auf die Produktion von Animes. Zuletzt hat das Unternehmen die deutsche Produktionsfirma Sony Pictures an Banijay veräußert, nun wurden auch die linearen TV-Kanäle an High View verkauft. Sony AXN und Sony Channel sowie das Streaming-Angebot Sony One erhalten neue Namen.Künftig heißen die Sender wieder AXN. Die Übernahme von Sony AXN, Sony Channel und Sony One erfolgt zum 1. September 2023 und geht mit einem Rebranding der Angebote einher. So wird Sony AXN künftig zu AXN Black, Sony Channel zu AXN White und das VOD-Angebot Sony One zu AXN+. Bereits zwischen 1998 und 2019 firmierte der Sender unter dem Namen AXN.„Wir freuen uns sehr, dass diese hochwertigen Premium-Angebote Teil unseres Portfolios werden", so ein HIGH VIEW-Sprecher. „Die Übernahme ist ein wichtiger strategischer Schritt und die Marken ergänzen perfekt unser Portfolio, das für hochwertige und zielgruppenspezifische Angebote steht. Wir werden die langfristige Content-Partnerschaft mit Sony Pictures Television fortsetzen und planen, die Angebote, insbesondere den VOD-Teil im Markt, mit weiteren starken Partnern weiter auszubauen."