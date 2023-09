Fritz Karl: «Der Schutzengel» verbindet Vergangenheit und Gegenwart

Interview

Der erfolgreiche Schauspieler darf nicht zu viel über seinen Film verraten, da man sonst spoilern könnte. Am Montag strahlt das ZDF «Der Schutzengel» aus.

Im Gegensatz zu vielen anderen Kommissar ist Paul Werner ein Menschenfreund, der mit großer Offenheit und Neugierde seinem gegenüber begegnet, Verständnis zeigt und manchmal fast ein bisschen naiv wirkt. Aber diese Fassade täuscht.Es ist kein früherer Kollege, ist es ein junger Kollege, dessen Freundin vor Jahren verschwunden ist. Auf diesen trifft Paul Werner und die Vergangenheit verwebt sich mit der Gegenwart.Die Angestellte des Schlossherren ist die Tote, die gefunden wird. Es ist nicht klar, ob es ein einfacher Badeunfall war oder Mord.«Der Schutzengel» verbindet Vergangenheit und Gegenwart - mehr ist dazu nicht zu sagen, sonst würde man zu viel verraten.Natürlich hat mich das Skript überzeugt, sonst hätte ich ja die Rolle nicht angenommen.ich glaube, das ist eher zufällig, und es sind ja alles ganz unterschiedliche Charaktere und Rollen die miteinander nicht in Verbindung stehen.Natürlich habe ich mir das angesehen! Ich fand beide gut, ganz unterschiedlich, aber es gab ja plötzlich eine ganze Schwemme von «Sisi»-Verfilmungen.Das müssen Sie die Verantwortlichen fragen, das liegt nicht in meinem Bereich. So etwas entscheidet die ARD-Gemeinschaftssitzung. ich persönlich nehme an, dass dieses Format zu speziell war. Aber man kann es auf Netflix sehen.Ich würde sagen beim Neunzigern 20 bis 25 Prozent Marktanteil und 850.000 bis 900.000 Zuseher, bei Serien die 600.000. Aber damit beschäftige ich mich sehr wenig.Ganz simpel: Im Regal.