Lidl lohnt sich: Auch für Kabel Eins

Quotennews

Am Donnerstag startete die zweite Staffel von «Die Lieblingsmarke der Deutschen».

Zwischen «Achtung Abzocke! Urlaubsbetrügern auf der Spur» und «Rosins Restaurants» platziert der Unterföhringer Fernsehsender Kabel Eins die zweite Staffel von. Zum Auftakt dürfen Ingo Appelt, Sarah Bora, Eko Fresh, Joey Heindle, Janine Kunze, Mark Kühler, Tommy Scheel, Aaron Troschke, Madita van Hülsen und Jasmin Wagner über den Lebensmitteldiscounter LIDL sprechen.Zwischen 20.15 und 22.25 Uhr schalteten am Donnerstag 0,57 Millionen Menschen ab drei Jahren ein, sodass man auf einen Marktanteil von 2,4 Prozent kam. Die Sendung über das LIDL-Imperium in baden-württembergischen Neckarsulm faszinierte 0,21 Millionen Werberelevante und brachte dem Sender einen Zielgruppen-Marktanteil von viereinhalb Prozent.Im Anschluss beschäftigte sichmit Küchenmaschinen im Vergleichstest. Kommt beispielsweise die günstige Discount-Alternative von LIDL gegen den Thermomix aus? Das Magazin mit Madita van Hülsen und Peter Giesel sicherte sich 0,50 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr 3,2 Prozent Marktanteil ein. Bei den Umworbenen wurden 0,14 Millionen Zuschauer gemessen, sodass man auf 4,2 Prozent Marktanteil kam.Wie Manu Reimann auf die Ankunft ihres Enkelkinds wartete, sahen am späten Donnerstagabend noch 0,23 Millionen Zuschauer. Die Wiederholung vonwar für 3,0 Prozent der Zuschauer interessant. 0,09 Millionen Werberelevante waren dabei, sodass man auf 5,2 Prozent Marktanteil kam. Am Montag startet das «Quiz Taxi» am Vorabend, dann wirdgestaucht. Die 80-minütige Version über zwei ehrenamtliche Stauhelfer in Hannover sahen 0,44 Millionen Zuschauer, darunter 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige. Kabel Eins kann sich über 5,1 Prozent Marktanteil freuen.