Sophy Ridge mit neuer Nachrichtensendung

England

Vorbild CNN & Co: Sophy Ridge moderiert ab Montag um 19 Uhr die Sendung «Politics Hub».

Der britische Nachrichtensender Sky News startet am Montag, den 4. September um 19.00 Uhr die neue Nachrichtensendungmit der Moderatorin Sophy Ridge. Die Sendung kombiniert die innovative und dynamische Berichterstattung von Sky News mit einem Team von Politikexperten, darunter Beth Rigby und Sam Coates.Sophy Ridge, leitende Politikmoderatorin bei Sky News, sagte: "Es ist ein Privileg, eine tägliche Sendung für Sky News zu moderieren, und das in einem Jahr, das für die Politik ein Kassenschlager sein wird. "Wir werden die Politiker und ihre Politik hinterfragen und Stimmen aus dem gesamten Spektrum hören - Politics Hub wird keine Echokammer sein. Und wir werden versuchen, uns auf die Themen zu konzentrieren, die Ihnen wichtig sind - sei es die Höhe der Miete, die Sie zahlen, oder die Schule, die Ihre Kinder besuchen - aber wir versprechen, dass wir dabei auch ein bisschen Spaß haben werden.“David Rhodes, Executive Chairman, Sky News, sagte: "Die Zuschauer kennen Sophys aufschlussreichen Ansatz für den Sonntagmorgen. Das macht sie zur idealen Kandidatin, um in dieser kritischen Zeit jeden Abend unsere politische Berichterstattung zu leiten. Wir freuen uns, die digitale Marke «Politics Hub» mit dieser großartigen neuen Sendung auf das Fernsehen auszuweiten."