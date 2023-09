RTL startet «stern Investigativ»

TV-News

Das Format wird auch im Stern und als Podcast verwertet.

Die Mediengruppe RTL startet am Donnerstag, 28. September, das neue Format. Die preisgekrönten Investigativjournalisten Manka Heise, Birte Meier und Christian Esser greifen darin Themen auf, die die Menschen bewegen. Die neue Sendung ist für 22.35 Uhr geplant, ntv wiederholt sie einen Tag später um 23.30 Uhr. Im Vorfeld der Premiere setzt RTL auf eine neue Ausgabe von «Team Wallraff». Das Thema wird erst kurz vor der Sendung bekannt gegeben.Gemeinsam mit ihrem Team decken die Reporter in aufwändigen Recherchen Missstände in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auf. Verantwortliche werden zur Rede gestellt und in die Pflicht genommen. Manka Heise und Christian Esser haben gemeinsam mit Stern-Autorin Tina Kaiser monatelang für die erste Ausgabe von «stern Investigativ» recherchiert. Über die Enthüllungen des Investigativ-Teams berichtet der Stern noch am selben Tag ausführlich in seiner Printausgabe sowie auf stern.de und RTL.de. Abgerundet wird das crossmediale Gesamtpaket «stern Investigativ» durch einen Podcast. Dieser ist ab dem 28. September auch bei RTL+ Musik abrufbar.Gregor Peter Schmitz, Vorsitzender der Chefredaktion des Stern: „Das Besondere an «stern Investigativ» ist, dass wir das Format von Anfang an crossmedial konzipiert haben und die Ergebnisse unserer investigativen Recherchen nun Ende September zum ersten Mal im TV, im Heft, Digital und via Audio ausspielen.“