Nächste «GEO-Show» steht an

TV-News

Obwohl die Quoten zuletzt nicht gut waren, gibt es eine neue Ausgabe.

RTL macht weiter mit. Die dritte Ausgabe ist bereits aufgezeichnet und wird am Samstag, 23. September 2023, um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Moderatorin bleibt Sonja Zietlow, mit im Studio ist Geo-Experte Dirk Steffens. Die ersten beiden Ausgaben wurden im Mai 2023 ausgestrahlt und erreichten 1,69 und 1,44 Millionen Zuschauer. Bei den Werberelevanten waren es nur 11,5 und 10,4 Prozent.Auf sie warten spannende Aufgaben wie das Fangen von Heuschrecken oder das Tauchen nach Abalone. Reich an Erfahrungen kehren sie ins Studio zurück und treten gegeneinander an. Wer schafft es ins Finale? Mit dabei sind dieses Mal: Mathias Mester aus Deutschland, Janin Ullmann aus der Mongolei, Hans Sarpei aus Tansania, Ralph Caspers aus Australien und Ulla Kock am Brink aus Mexiko.Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens schickt in «Die große GEO-Show - In 55 Fragen um die Welt» fünf Prominente auf fünf Missionen. Sie erleben Natur, Tiere und Menschen hautnah und machen auf verschiedenen Kontinenten spektakuläre Erfahrungen. Als Erdteilexperten kommen sie ins Studio und testen ihr Wissen in kurzweiligen Quizfragen. Der Gewinner trifft auf Dirk Steffens.