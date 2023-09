«Füxe» startet im Oktober

TV-News

Die vierteilige Miniserie des kleinen Fernsehspiels ist ab Mitte Oktober in der Mediathek verfügbar.

Aus der Redaktion Das kleine Fernsehspiel kommt eine vierteilige Miniserie, die ab Montag, 16. Oktober, um 00.10 Uhr im linearen Fernsehen zu sehen ist. Eine Woche später werden die beiden weiteren Folgen ausgestrahlt. In der ZDFmediathek ist das Flüchtlingsdrama ab Donnerstag, 12. Oktober 2023 abrufbar.Es ist nicht leicht, eine bezahlbare Unterkunft zu finden, schon gar nicht, wenn man Adem Kameri heißt. Und so steht Adem kurz vor Beginn seines BWL-Studiums ohne richtige Bleibe da. Das günstige Angebot eines Zimmers bei einer Studentenverbindung, dem Corps "Gothia", ist seine letzte Chance, noch rechtzeitig eine Bleibe zu finden. Obwohl dort etwas von "weltoffen" steht, stellt er sich der Gruppe vorsichtshalber als Adam Kamer vor. Und siehe da, "Adam" hat nicht nur plötzlich ein Zimmer, es gefällt ihm auch wider Erwarten gut bei den kameradschaftlichen jungen Männern in der großen Villa, wo regelmäßig Fechttraining stattfindet. Die Verbindung verschafft ihm auch Zugang zum "alten Herrn" Alfons. Dieser scheint als Immobilieninvestor genau der richtige Mentor für Adems Aufstieg zu sein.„Unsere Serie ist definitiv eine Kritik an Klassismus und Elitismus“, sagte Autor und Regisseur David Clay Diaz. „Das war für mich immer der Kern, mein persönlicher Hauptantrieb als Autor und Regisseur. Klassismus ist das unsichtbarste aller Probleme. Ein Problem das, wie mir scheint, nicht ausreichend Aufmerksamkeit bekommt.“