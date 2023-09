«LEGO Masters» starten schwächer

Quotennews

Im Vorjahr sollten noch 1,22 Millionen den RTL-Auftakt der «LEGO»-Show verfolgen. Gestern lief der Start weniger gut.

(K)ein Start nach Maß? Hundertprozentig lässt sich die Situation nach dem Start vonnicht bewerten. Mit 1,17 Millionen Zuschauern fährt man keine schlechte Reichweite ein, jedoch lief der letztjährige Start im August 2022 mit 1,22 Millionen deutlich besser. Damals waren 6,0 Prozent drin, gestern sollten es 5,4 sein. Gleiches Bild in der klassischen Zielgruppe. Mit 0,49 Millionen Umworbenen stellt RTL das drittbeste Format des gesamten Tages in dieser Kategorie, wieder ist jedoch der Vorjahresstart mit 0,57 Millionen klar besser. Jammern wird man Köln nicht, 12,3 Prozent am entsprechenden Markt sind klasse.Da trübt sich das Bild auch dadurch nicht, dassmit 1,91 Millionen Zuschauern deutlich besser war,liegt mit 1,62 Millionen Zuschauern klar vor der Primetime und selbstpositioniert sich mit 1,28 Millionen vor dem 20:15 Uhr-Programm. Die Marktanteile der Shows lagen bei 9,7, 9,3 und 9,1 Prozent. Immerhin konnte sich in der Zielgruppe lediglich «GZSZ» mit 0,52 Millionen Werberelevanten vor das Abendprogramm schieben, hier lag der Marktanteil bei 15,6 Prozent.Zurück zur Primetime, was bedeutet dieser Start für Daniel Hartwich? Mit Blick auf die Vorjahresleistung ließ man in Folge zwei (1,15 Millionen Zuschauer) nach, Folge drei und vier (1,33 und 1,32 Millionen) liefen dann besser. Das könnte sich zweifelsohne so wiederholen, zu vergessen ist jedoch nicht, dass RTL mit der «LEGO»-Show zweieinhalb Wochen später startet.