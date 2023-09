Schwerer Start in die «College Football»-Season

Quotennews

ProSieben Maxx bleibt bekanntermaßen auch ohne die NFL dem American Football treu. Gestern startete «ran College Football» in die neue Saison. Mit schwachen Zahlen.

Während sich schon die «ELF» bei der Crew von «ran» und ProSieben Maxx schwertut, musswohl bei komplett null anfangen. Dabei stimmt das an sich gar nicht, «College Football» läuft seit mehreren Jahren beim Spartensender. Teilweise auf erfolgreich. Am 28. Dezember 2019 holte das «Playoff Semifinal», der «Peach Bowl» mit der Partie «Oklahoma Sonners - LSU Tigers» starke 0,33 Millionen Zuschauer ab, wobei noch stärker im Verhältnis hier die 0,25 Millionen Umworbenen waren. Kein Wunder, damals standen sich im erwähnten Duell ein gewisser Jalen Hurts und ein Joe Burrow gegenüber. Zudem liefen heutige NFL-Spieler wie Clyde Edwards-Helaire, Ja'Marr Chase, CeeDee Lamb oder Justin Jefferson auf.Einige Jahre später kann man also sagen, bei diesen Spielern überrascht die starke Quote nicht. Gestern sah es da beideutlich anders aus. Die ersten beiden Viertel spielten sich vor 0,03 und 0,07 Millionen Zuschauern ab, der Marktanteil damit im kaum messbaren Bereich von 0,3 und 0,5 Prozent. Die Zielgruppe lag mit 0,02 und 0,05 Millionen Werberelevanten bei 1,1 und 2,0 Prozent. Ab 19:45 Uhr wurde es mit dem dritten und vierten Viertel nicht wirklich besser. Zwar stieg die Gesamtreichweite zum Ende hin über 0,06 auf 0,11 Millionen, die Marktanteile kamen jedoch nicht über 0,3 und 0,5 Prozent hinaus. Die Zielgruppe blieb bei 0,03 und 0,04 Millionen 14- bis 49-Jährigen, so waren 0,8 und 1,1 Prozent drin.Das erste Spiel der neuen «College Football»-Saison tut sich damit sichtlich schwer, doch wird ProSieben Maxx hier, genau wie bei der «ELF», nicht lockerlassen. Hoffentlich. Womöglich sprechen wir dann in ein paar Jahren über die schwachen Zahlen des ersten Aufeinandertreffens von Rocky Lombardi und Thomas Castellanos bei ProSieben Maxx.