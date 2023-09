Aurel Mertz wird neuer «deep und deutlich»-Moderator

TV-News

Der Comedian und Schauspieler kehrt damit zu funk zurück und führt an der Seite von Aminata Belli durch das Talkformat.

Noch in dieser Woche startet die neue Staffel des Online-Talkformats, die der NDR gemeinsam mit funk für die ARD-Mediathek und YouTube produziert. Los geht es am Donnerstag, 7. September, auf den Online-Plattformen sowie am Freitag, den 22. September, im NDR-Fernsehen. Neben neuen Gesprächsrunden dürfen sich die Zuschauer auch auf ein neues Gesicht als Co-Moderator freuen. Neben Aminata Belli wird in den kommenden zwölf Ausgaben auch Aurel Mertz zu sehen sein, der damit nach seinem dreijährigen Format «Aurel» (2019 bis 2022) zu funk zurückkehrt.„Ich freue mich sehr darauf, an Aminatas Seite auch mal zuhören zu dürfen und bin gespannt, mit welchen spannenden Geschichten uns die Gäste in den nächsten Sendungen besuchen“, lässt sich Mertz in einer NDR-Mitteilung zitieren. Für den Podcaster, Schauspieler und Comedian ist es der zweite Auftritt binnen weniger Tage in der ARD-Mediathek. Am 9. September startet auch seine neue Shpw„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Aurel. Er ist direkt, spontan und hat Interesse an Menschen. Viele Gäste teilen mit uns sehr private Geschichten, und dass sie das bei uns tun, ist ein Privileg, das ich sehr schätze. Aurel und ich werden unterhaltsame, aber auch deep und deutliche Shows auf die Beine stellen. Da bin ich mir sicher!“, so Aminata Belli über ihren neue Co-Moderator, der auf Louisa Dellert folgt.Der NDR nannte in seiner am Montag verschickten Mitteilung auch die ersten Themen der neuen «deep und deutlich»-Sendungen. Aktivistin Celine Höffken offenbart in einem der nächsten Gespräche, wie sie online Pädophile jagt, Content Creator „Der Dunkle Parabelritter“ (Alexander Prinz) zerlegt schonungslos Ost-West-Klischees, Comedienne Enissa Amani erzählt emotional vom mutigen Kampf iranischer Frauen, Rapper Marvin Game spricht offen über seinen Burn-out und die Selbsttherapie unter anderem mit LSD, und Comedienne Julia Brandner berichtet über den steinigen Weg zur freiwilligen Sterilisation.