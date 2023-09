Amazon stellt Doku über Wiggles vor

International

Ende Oktober soll die Dokumentation in 240 Ländern starten.

Amazon teilte mit, dassam Dienstag, den 24. Oktober, weltweit in mehr als 240 Ländern und Territorien starten wird. Die mit Spannung erwartete australische Originaldokumentation feiert die Unterhaltungsikonen The Wiggles, ihren anhaltenden weltweiten Erfolg und ihren kulturellen Einfluss, der sich über mehr als 30 Jahre erstreckt. «Hot Potato: The Story of The Wiggles» ist die neueste Ergänzung zur Prime-Mitgliedschaft.Dies ist die unwahrscheinliche Geschichte der Wiggles, vier Freunde, die Anfang der 90er Jahre ein einmaliges Kindermusik-Album aufnahmen und die globale Musikindustrie für immer veränderten. Anthony Field, Murray Cook, Greg Page und Jeff Fatt, die an ihren blauen, roten, gelben und lila Unterhosen zu erkennen sind, werden zu einem unwahrscheinlichen Musikphänomen, ausgestattet mit den Grundlagen der frühkindlichen Erziehung und einer Portion Selbstvertrauen. Trotz zahlreicher Absagen von Produzenten nehmen die Wiggles ihre Karriere selbst in die Hand und werden zur erfolgreichsten Kindersendung aller Zeiten."Keine andere Kinderband ist auch nur annähernd so erfolgreich wie die Wiggles", sagt Tyler Bern, Head of Content, Prime Video Australia, New Zealand, and Canada. "Dieser Film fasst das Phänomen der Wiggles auf brillante Weise zusammen und zelebriert ihr bleibendes Vermächtnis, denn sie bringen Menschen auf der ganzen Welt weiterhin Freude und Musik. «Hot Potato» ist die endgültige Geschichte einer Band, die von Millionen geliebt wird: «The Story of The Wiggles» ist ein noch nie dagewesener Blick auf ihren Aufstieg und die Herausforderungen, die sie im Laufe der Jahre gemeistert haben. Wir wissen, dass unsere Kunden den Nostalgieschub genießen werden, den dieser Film mit sich bringt".Eine australische Original-Dokumentation, «Hot Potato: The Story of The Wiggles» wird von der Emmy-nominierten Regisseurin Sally Aitken geschrieben und inszeniert und von Dark Doris, Frog Productions und SAM Content für Amazon Studios produziert, wobei Screen Australia in Zusammenarbeit mit Screen NSW die Produktion maßgeblich unterstützt. Post, digitale und visuelle Effekte werden von Screen NSW unterstützt. Entwickelt mit Unterstützung von Screen Australia und Screen NSW. Die Produzenten sind Aline Jacques, Daniel Story, Cass Avery, Aitken, Fraser Grut, Kate Chiodo, und Luke Field.