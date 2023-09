Primetime-Check

Wie erfolgreich war Hannes Jaenicke im Ersten? Punkteten Robert De Niro und Uma Thurman mit «Immer Ärger mit Grandpa»?

4,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten am Donnerstag den eineinhalb Jahre alten Spielfilmmit der Folge „Das Mädchen ohne Namen“, das in der Wiederholung 19,8 Prozent Marktanteil holte. Der Hannes Jaenicke-Film sicherte sich aber nur 5,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Mitundwurden 2,08 und 2,15 Millionen Zuschauer erreicht, die Sendungen fuhren 9,5 und 12,1 Prozent Marktanteil ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die blaue Eins 3,7 und 10,2 Prozent.Das ZDF schickteauf Sendung, der fünf Jahre alte Streifen mit Robert De Niro und Uma Thurman lockte 3,64 Millionen Zuschauer und 15,1 Prozent Marktanteil an. Beim jungen Publikum sicherte man sich starke 10,3 Prozent. Mit demerreichten die Mainzer 3,20 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 14,3 Prozent bei allen sowie acht Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.versauerte bei ProSieben mit 0,47 Millionen Zuschauern, in der Zielgruppe hatte man 3,9 Prozent. Die Wiederholung vonund einer neuen-Ausgabe erreichten 0,69 und 0,50 Millionen, in der Zielgruppe wurden gute 6,7 und 6,0 Prozent erreicht. Kabel Eins setzte auf, worauf sich 0,57 Millionen Menschen einließen, das bedeutete 4,5 Prozent Marktanteil.Die zwei Halbzeiten von Eintracht Frankfurt – PFC Levski Sofia verfolgten 2,62 und 3,19 Millionen, die Marktanteile wurden mit 15,5 und 18,5 Prozent in der Zielgruppe beziffert. Zwei alte-Ausgaben brachten 0,48 sowie 0,39 Millionen und 5,6 und 5,3 Prozent bei den Werberelevanten. Bei VOX gab esundzu sehen, die Spielfilme holten 1,59 und 0,56 Millionen Zuschauer ab. Bei den Umworbenen konnte man sich über 11,3 und 9,4 Prozent freuen.