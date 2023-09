Channel 4 sucht die verschwundenen Prinzen

England

Ein neuer Dokumentarfilm über die Neffen von Richard III. soll die Saga auflösen.

In einer 90-minütigen Dokumentationwird Channel 4 mit Philippa Langley und Rob Rinder eines der größten Geheimnisse der englischen Geschichte lüften und sich auf eine Reise quer über den Kontinent begeben. Auf der Grundlage bemerkenswerter neuer Entdeckungen und jahrelanger Recherchen hat sich Langley - die Schriftstellerin, die die letzte Ruhestätte von Richard III. ausfindig gemacht hat - mit dem Strafverteidiger Rob Rinder zusammengetan, um eine fesselnde Untersuchung zu liefern, die alles in Frage stellt, was wir über diesen berüchtigten Vorfall in unserer königlichen Vergangenheit zu wissen glauben.Hat Richard III. den brutalen Mord an den beiden jungen Prinzen, seinen Neffen Edward und Richard, inszeniert, wie Shakespeare behauptete? Oder verbirgt sich hinter diesem berühmten ungelösten Fall eine komplexere Wahrheit? Ein Jahrzehnt, nachdem sie mit der spektakulären Entdeckung, Exhumierung und Wiederbestattung von Richard III. für weltweite Schlagzeilen gesorgt hat, ist Langley zurück - diesmal mit einer Reihe von neuen Hinweisen, die ihr Team von Forschern aus der ganzen Welt geliefert hat. «The Lost Princes» folgt Langley und Rinder auf einen Roadtrip, der sie über Meere, in Archive und tief ins Herz des mittelalterlichen Europas führt. Können sie Englands verschwundene Könige finden?Rob Rinder sagt: "Es ist etwas ganz Besonderes, an der Aufklärung eines der faszinierendsten ungelösten Geheimnisse der Geschichte mitzuwirken, und ich freue mich auf die Menschen, die mit uns auf diese Reise gehen."Philippa Langley teilte mit: "Es war eine außergewöhnliche Reise, das Projekt der verschwundenen Prinzen zu filmen und die (nun) siebenjährige Untersuchung des Geheimnisses der Prinzen im Turm. Indem wir die alten Mythen über Bord warfen und mit einem weißen Blatt Papier begannen, konnten wir die auf Beweisen basierende Forschung auf unseren Bildschirmen zum Leben erwecken, die bemerkenswertesten Entdeckungen enthüllen und ein neues Kapitel in der Erforschung dieses jahrhundertealten Rätsels schreiben. Für alle, die sich für Geschichte und dieses ewige Rätsel interessieren, ist dieser Dokumentarfilm in Spielfilmlänge ein absolutes Muss."